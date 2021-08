Non è una Olimpiade fortunata per Elisa Balsamo. Dopo il capitombolo nel corso della madison di venerdì disputata con Letizia Paternoster, la piemontese è incappata in una brutta caduta anche nella prima delle quattro prove dell’omnium, lo scratch. La scivolata dell’azzurra ha provocato poi un ruzzolone a catena di diverse atlete.

E dire che la gara si era messa nel migliore dei modi per la nostra portacolori. A sorpresa nessun tentativo di caccia durante i 30 giri previsti, come se tutte le atlete attendessero la volata: il copione ideale per la rappresentante del Bel Paese, tra le più veloci in assoluto.

Balsamo, dopo aver battezzato la ruota dell’olandese Kirsten Wild, si trovava in perfetta posizione per lanciare lo sprint a due giri dalla conclusione. Ma proprio all’imbocco dell’ultima tornata l’italiana accusava una brutta sbandata e cadeva bruscamente sulla pista, coinvolgendo anche l’irlandese Emily Kay, la britannica Laura Kenny, bi-campionessa olimpica in carica, la belga Lotte Kopecky e la francese Clara Copponi.

Davanti erano poche superstiti a giocarsi il successo in volata. A prevalere era l’americana Jennifer Valente, una delle pretendenti al podio che, a questo punto, può sognare anche l’oro dopo quanto accaduto a diverse big come Kenny e Balsamo. Seconda a sorpresa la giapponese Yumi Kajihara, terza l’australiana Annette Edmondson, solo quinta Wild, che anche nella madison non era sembrata quella dei giorni migliori.

Elisa Balsamo, così come altre nove avversarie, non ha terminato la prova. A tutte loro è stato attribuito il 13° posto, con conseguenti 16 punti in classifica. Se pensiamo che Valente si trova a 40 e Wild a 32, si comprende quanto sia complicata la missione che attende l’italiana, peraltro con l’incognita delle condizioni fisiche a seguito di una caduta che non può non aver lasciato strascichi.

Foto: Lapresse