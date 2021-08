L’omnium femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021 non è andato come sperato per l’Italia. Elisa Balsamo, che è la campionessa d’Europa in carica della specialità, è caduta durante la prima prova, lo scratch, e dopo quell’incidente non è più riuscita ad essere competitiva. E’ sfumata, così, l’ultima chance delle Rocket Girls di conquistare una medaglia in quest’edizione dei Giochi.

Queste Olimpiadi, per Balsamo, si sono rivelate veramente maledette. L’azzurra era già caduta nella madison, ove lei e la compagna Paternoster, che ai Mondiali di Berlino 2020 avevano conquistato il bronzo, non sono riuscite a lottare per la medaglia. D’altronde già Letizia non era al top, con Balsamo dolorante per la caduta, l’americana si è trasformata in un vero e proprio calvario per le italiane.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal CT Dino Salvoldi sull’omnium odierno di Elisa Balsamo: “Gli episodi di gara e la sfortuna ci hanno penalizzato. Teniamo presente che qui in Giappone abbiamo partecipato con un gruppo di giovanissime e la giovane età a volte non aiuta quando si deve reagire. Certi episodi fanno parte del mestiere e bisogna accettarli. Devo comunque complimentarmi con Elisa che, seppur dolorante, ha portato a termine la prova con grande coraggio. Nel complesso torniamo in Italia con una medaglia di bronzo (quella di Elisa Longo Borghini nella strada, ndr) contribuendo al medagliere complessivo di questa straordinaria trasferta. Questo rende il bilancio positivo“.

Foto: LaPresse