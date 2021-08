Il guanto di sfida è stato lanciato in maniera significativa. Filippo Ganna, dominatore della prova dell’inseguimento individuale del ciclismo su pista nelle ultime rassegne iridate (quattro volte oro nella specialità super classica dei 4 km), dovrà prepararsi al meglio dopo i trionfi nelle Olimpiadi di Tokyo dove l’azzurro è stato il trascinatore del quartetto tricolore all’oro olimpico con il nuovo record del mondo.

Ebbene, l’americano Ashton Lambie ha alzato la voce e l’ha fatto in maniera significativa sul velodromo (in altura) di Aguascalientes in Messico. Una sede scelta ad hoc per abbattere il mitico muro dei 4′ netti nell’inseguimento, andando a migliorare il primato mondiale siglato da Ganna di 4’01″934 nell’ultima competizione mondiale.

E così il baffuto americano, mangiando letteralmente la pista messicana, ha centrato l’obiettivo, siglando il crono di 3’59″930 e scrivendo un pezzetto di storia. Pippo aveva già dichiarato che, in caso di primato del mondo, replicherà in una sede ufficiale ovvero ai Mondiali di fine ottobre a Roubaix, in una gara ufficiale e senza l’aiuto della quota.

Colui che era stato battuto negli ultimi Mondiali di Berlino ha posto il punto esclamativo, ma l’asso nostrano sicuramente non starà a guardare e vorrà far vedere quanto vale.

Foto: LaPresse