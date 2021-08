Il ritorno di Peter Sagan? Sembrerebbe proprio di sì. Lo sloveno è pronto per tornare in sella e gareggiare in vista degli Europei 2021 in Trentino. Nella rassegna continentale, in programma dall’8 al 12 settembre, il corridore balcanico ha deciso di rispondere presente, andando ad arricchire un roster di corridori di sicuro rilievo: Kasper Asgreen, Remco Evenepoel, Filippo Ganna e Tadej Pogacar tra quelli con un certo appeal, per usare un eufemismo.

Per Sagan un’occasione per testare la sua condizione dopo il ritiro dal Tour de France: “Il mio recupero è sulla buona strada, mi sto preparando intensamente per poter rientrare nel miglior stato di forma possibile. In una gara come gli Europei ci sono tanti fattori che possono influenzare la corsa, non tutti nel nostro controllo, per questo è veramente impossibile prevedere come andrà a finire. Con certezza posso dire soltanto che darò il 100% per ottenere il miglior risultato possibile“, ha sottolineato il 31enne di Zilina.

Un Sagan che vuol mettersi alla prova e capire come la sua gamba risponderà in una competizione che dal 2016 a oggi è cresciuta di livello e per questo non sarà affatto semplice imporsi. Campionati continentali nei quali il tre volte iridato si impose proprio cinque anni fa: “Non so in che misura la mia vittoria abbia contribuito a questo, ma sarei felice di aver fatto anch’io la mia piccola parte. Anche quest’anno sono sicuro che vedremo una startlist di altissimo livello, garanzia di una gara emozionante e spettacolare“, ha dichiarato il ciclista della Bora – hansgrohe, il cui trasferimento alla TotalEnergies è ormai cosa ufficiale.

Su un percorso adatto alle cosiddette “ruote veloci”, il desiderio è quello di recitare il ruolo del primattore e di togliersi una soddisfazione di non poco conto.

Foto: LaPresse