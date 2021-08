Giorgio Farroni regala all’Italia la quarta medaglia d’argento odierna riservata al ciclismo! Prova magistrale da parte del quarantaquattrenne di Fabriano nella gara contro il tempo riservata alla categoria T1-2. La medaglia d’oro è andata al cinese Jianxin Chen grazie al personale di 25:00.32. 27:49.78 al traguardo per Farroni dinnanzi al belga Tim Celen (30:44.21).

Le aspettative della vigilia, per quanto riguarda il possibile podio dell’atleta marchigiano, erano veramente alte, e Giorgio non è mancato all’appello. La sua è stata una gara molto regolare e ben tenuta dall’inizio alla fine nei 16 chilometri percorsi intorno al Fuji International Speedway; anche se il distacco dal cinese Chen è stato subito importante sin dalla prima tornata.

È comunque una medaglia d’argento che ripaga a pieno la storia olimpica di Farroni, visto che dopo il bronzo a Pechino nella gara in linea mista e l’argento a Londra della prova su strada, cinque anni fa a Rio era rimasto a bocca asciutta. Inoltre Farroni detiene il doppio titolo di campione del mondo in carica T1 sia in linea che a cronometro, come già successo nel 2018, nel 2009 tra i CP2, e nel 2011 nella gara in linea T2.

“Finalmente ho ritrovato il vecchio Giorgio – ha raccontato l’atleta azzurro a fine gara -. Ho approfittato del lockdown per lavorare duramente e questo ha portato i suoi frutti. Anche se in realtà non ho vinto ancora nulla… domani c’è un’altra gara”. Difatti, rincontreremo Farroni nella giornata di giovedì 2 settembre quando andrà in scena la prova in linea, dove partirà con tutti i favori del pronostico.

Foto: FCI