Ciclismo, Jakob Fuglsang si frattura scapola e costola al Benelux Tour: stagione finita

Jakob Fuglsang ha terminato in anticipo la sua stagione. Il ciclista danese, infatti, ha rimediato la doppia frattura di scapola e costola in seguito a una brutta caduta patita ieri al Benelux Tour. L’alfiere della Astana PremierTech è scivolato pesantemente nel corso della prima frazione della breve corsa a tappe e, dopo le consuete radiografie effettuate in ospedale, si è certificata l’entità dell’infortunio.

Il 36enne non si è reso protagonista di una bella stagione, terminata senza nemmeno una vittoria parziale. Il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi 2019 e del Giro di Lombardia 2020 non ha concluso il Tour de France e poi ha terminato la prova in linea delle Olimpiadi di Tokyo al 12mo posto. Non potrà dunque presentarsi il prossimo 9 ottobre per tentare il bis nella Classica delle Foglie Morte, ma dovrà osservare un periodo di recupero per tornare a essere protagonista nel 2022.

Fuglsang non aveva portato a termine la tappa di ieri, i 180 km da Surhuisterveen a Dokkum dove si è imposto il belga Tim Merlier davanti al tedesco Phil Bauhaus e al colombiano Alvaro José Hodeg. Il Benelux Tour prosegue oggi con una cronometro individuale di 11,1 km con partenza e arrivo a Lelystad.

Foto: Lapresse