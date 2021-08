Ciclismo, Elisa Balsamo firma un triennale con la Trek-Segafredo

Elisa Balsamo, nel 2022, farà il salto nel Women’s World Tour. La campionessa d’Europa dell’Omnium, infatti, ha firmato un triennale con il team Trek-Segafredo. L’azzurra, quest’anno, si è messa in luce, in particolare, nelle classiche del Nord. L’attuale portacolori della Valcar, infatti, ha vinto il GP Oetingen, si è piazzata sul podio dello Scheldeprijs e della Fraccia del Brabante ed è arrivata nei cinque alla Gand-Wevelgem e alla Oxyclean Classic Brugge-De Panne.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Elisa Balsamo sul suo passaggio alla Trek-Segafredo: “Firmare con la Trek-Segafredo significa soddisfare il mio desiderio di correre a fianco a delle campionesse. Da atleta giovane e ambiziosa, sento che per me è importante gareggiare insieme a donne dal grande carisma che hanno già vinto molto. Ho sempre ammirato molto questa squadra per la sua cura dei dettagli. Questa è uno di quei team che hanno permesso al ciclismo femminile di diventare più professionale. Per me sarà un cambiamento importante, ma non un salto nel vuoto. La corse che mi piacciono di più sono le classiche del Nord e l’anno prossimo spero di ottenere bei risultati nelle manifestazioni in questione“.

Queste, invece, le dichiarazioni di Ina-Yoko Teutenberg, dirigente della Trek-Segafredo: “Elisa è una ragazza giovane e piena di talento che ha già mostrato miglioramenti importanti nel corso degli anni. Noi, però, vediamo in lei ancora margini di crescita e pensiamo che possa diventare una delle migliori al mondo nelle classiche del Nord e negli arrivi in volata. Siamo contenti di averle fatto firmare un triennale, perché ci permetterà di lavorare al meglio con lei e di farle fare il prossimo passo verso la totale realizzazione delle sue qualità. Siamo veramente entusiasti di iniziare questo viaggio con lei e di vederla crescere insieme a noi“.

Foto: Valerio Origo