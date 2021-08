Sono terminati oggi, domenica 15 agosto, a Plovdiv, in Bulgaria, i Mondiali junior 2021 di canottaggio: sette medaglie per l’Italia, che conquista un oro, cinque argenti ed un bronzo, a cui si aggiungono tre quarti, un quinto, due sesti ed un settimo posto. Azzurrini in Finale A in 13 specialità su 14.

Nel quattro con maschile Emilio Pappalettera (SC Armida), Simone Pappalepore (CUS Ferrara), Luca Vicino e Marco Vicino (CRV Italia), con Andrea Pagliaro (SC Firenze) come timoniere, si mettono al collo la medaglia d’oro in 6.18.23, battendo la Turchia, seconda in 6.21.53, e la Francia, terza in 6.24.31.

Nel singolo junior femminile Giulia Magdalena Clerici (SC Moltrasio) è seconda in 7.57.37 e viene battuta soltanto dalla Svizzera, prima in 7.55.02. Bronzo alla Grecia in 7.57.53, mentre sono fuori dal podio la Lettonia, quarta in 8.02.05, la Francia, quinta in 8.03.11, ed i Paesi Bassi, sesti in 8.09.34.

Nel quattro di coppia maschile Marco Gandola (US Bellagina), Francesco Pallozzi (CLT Terni), Nicolò Bizzozero (SC Gavirate) ed Andrea Licatalosi (SS Murcarolo) sono secondi in 5.54.59 alle spalle della Germania, oro in 5.52.22, infine il bronzo va alla Repubblica Ceca, terza in 5.56.10.

Nel quattro senza maschile Pietro Gilli (CUS Ferrara), Antonio Distefano (CC Saturnia), Victor Kushnir (SC Ravenna) e Francesco Bardelli (RCC Cerea) sono secondi in 6.06.56 e conquistano l’argento alle spalle della Spagna, prima in 6.03.66. Bronzo alla Germania, terza in 6.09.86.

Nel quattro di coppia femminile Susanna Pedrola (SC Bissolati), Giulia Bosio (SC Esperia), Alice Gnatta (CC Lignano) e Francesca Rubeo (CC Aniene) si classificano seconde in 6.36.19, battute soltanto dalla Svizzera, prima in 6.34.81, mentre il bronzo va alla Germania, terza in 6.38.65.

Nel quattro con femminile Vittoria Calabrese, Alice Codato (SC Gavirate), Anna Benazzo (SC Esperia) e Chiara Benvenuti (SC San Miniato), con Serena Mossi (SC Lario) come timoniere, sono seconde in 7.11.41 alle spalle degli Stati Uniti, primi in 7.05.90. Le azzurrine precedono la Germania, bronzo in 7.15.19.

Nel quattro senza femminile Giorgia Sciattella (Tevere Remo), Emma Cuzzocrea (SC Arno), Irene Cravero (SC Esperia) ed Elisa Grisoni (SC Lario) si mettono al collo il bronzo in 6.52.39. Davanti alle azzurrine soltanto la Romania, oro in 6.51.15, e la Francia, argento in 6.52.26.

Nel doppio maschile Emanuele Bergamin (SC Esperia) e Marco Dri (Canoa San Giorgio) chiudono in quarta posizione in 6.36.27 nella gara in cui l’oro va alla Germania, prima in 6.28.32, l’argento è della Francia, seconda in 6.34.20, ed il bronzo è della Polonia, terza in 6.35.13.

Nel due senza femminile Emma Piersanti e Chiara Fanciulli (Tevere Remo) restano ai piedi del podio giungendo al quarto posto in 7.33.16 nella gara vinta dalla Francia, oro in 7.29.90, davanti al Cile, argento in 7.30.39, ed alla Germania, bronzo in 7.32.17.

Nell’otto con femminile Aurora Spirito (SC Gavirate), Serena Mossi (SC Lario), Caterina Monteggia (SC Gavirate), Chiara Fanciulli (Tevere Remo), Victoria Gallucci (SC San Miniato), Giorgia Borriello (GS Cavallini), Letizia Mitri e Benedetta Pahor (CC Saturnia), con Beatrice Dileo (SC Moltrasio) come timoniere, sono quarte in 6.45.35. Oro agli USA in 6.34.51, argento alla Germania in 6.38.20, bronzo alla Romania in 6.39.89.

Nell’otto con maschile Nicolò Gabriele Marelli, Alberto Briccola (SC Lario), Pietro Olivieri (SC Pontedera), Emanuele Meliani (SC Cavallini), Stefano Pinsone (RCC Cerea), Santo Zaffiro (RYCC Savoia), Martino Cappagli (SC Sampierdarenesi) e Luigi Fragomeno (CC Napoli), con Lorenzo Fanchi (SC Varese) come timoniere, sono quinti in 5.55.49 nella prova andata agli USA in 5.47.70, con la Germania seconda in 5.50.03 e la Russia terza in 5.52.17.

Nel singolo maschile Marco Prati (SC Ravenna) è sesto ed ultimo in 7.15.35 nella gara vinta dalla Lituania in 7.02.00, davanti al Belgio, secondo in 7.02.60, agli USA, terzi in 7.03.67, alla Germania, quarta in 7.05.91, ed alla Danimarca, quinta in 7.14.42.

Nel doppio femminile Alice Bussacchetti (SC Mincio) ed Edda Volponi (SC Adria 1877) chiudono al sesto ed ultimo posto in 7.20.20 nella finale vinta dai Paesi Bassi in 7.13.80, davanti alla Francia, seconda in 7.14.06, ed all’Irlanda, terza in 7.15.62.

Nel due senza maschile Ferdinando Emanuele Chierchia e Federico Ceccarino (CN Posillipo) vincono la Finale B in 6.46.71 e chiudono al settimo posto assoluto. In Finale A oro alla Romania in 6.41.99, argento alla Germania in 6.43.65 e bronzo al Canada in 6.45.22.

Foto: Canottaggio.org