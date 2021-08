Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo: Manfredi Rizza va in finale nel K1 200 maschile!

L’Italia della canoa velocità sorride alle Olimpiadi di Tokyo: nella seconda semifinale della prima specialità oggi in programma, il K1 200 maschile, Manfredi Rizza stacca il pass per la Finale A delle ore 04.42 italiane e, a cinque anni dal sesto posto di Rio, si piazza ancora tra i migliori otto atleti.

Sarà l’ultima finale olimpica della specialità, esclusa dal programma di Parigi 2024: l’azzurro, che vi arriva col quinto crono complessivo in 35.171, è stato battuto soltanto dal campione europeo in carica, il magiaro Sándor Tótka, primo in 35.114. Avanti anche gli spagnoli Carlos Arevalo e Saul Craviotto (quest’ultimo bronzo a Rio 2016).

Leggermente più rapida la prima semifinale, vinta da un altro magiaro, Kolos Csizmadia, in 35.099, che ha preceduto al fotofinish il britannico Liam Heath, campione olimpico in carica, secondo in 35.108. Avanzano all’ultimo atto anche lo svedese Petter Menning ed il lettone Roberts Akmens: sarà una finale tutta europea.

SEMIFINALI K1 200 MASCHILE

SECONDA SEMIFINALE

1 HUN TOTKA Sandor 35.114 FA

2 ITA RIZZA Manfredi 35.171 +0.057 FA

3 ESP AREVALO Carlos 35.207 +0.093 FA

4 ESP CRAVIOTTO Saul 35.934 +0.820 FA

5 ROC LUKANTSOV Evgenii 36.036 +0.922 FB

6 KOR CHO Gwanghee 36.094 +0.980 FB

7 ARG REZOLA Ruben 36.552 +1.438 FB

8 LTU MALDONIS Mindaugas 36.637 +1.523 FB

PRIMA SEMIFINALE

1 HUN CSIZMADIA Kolos 35.099 FA

2 GBR HEATH Liam 35.108 +0.009 FA

3 SWE MENNING Petter 35.149 +0.050 FA

4 LAT AKMENS Roberts 35.688 +0.589 FA

5 SRB STEFANOVIC Strahinja 35.855 +0.756 FB

6 FRA BEAUMONT Maxime 36.072 +0.973 FB

7 CAN MATVEEV Nicholas 36.584 +1.485 FB

8 JPN MATSUSHITA Momotaro 37.096 +1.997 FB

Foto: LaPresse