L’Italia deve cercare di rialzare subito la testa dopo la cocente eliminazione subita alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I quarti di finale si sono rivelati ancora una volta un ostacolo insormontabile per la Nazionale di volley femminile, incapace di entrare in zona medaglia anche in questa occasione. Le azzurre si erano presentate in Giappone con grandissime velleità, l’obiettivo del podio a cinque cerchi era estremamente concreto e il sogno era quello di mettere le mani sull’oro, ma le prestazioni offerte ai Giochi non sono state all’altezza delle ambizioni. La Serbia ha giganteggiato in lungo e in largo, imponendosi in appena 72 minuti di gioco e confermandosi la nostra bestia nera dopo i ko già inferti nella Finale dei Mondiali 2018 e nella semifinale degli Europei 20219.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti devono ricompattarsi e guardare già al prossimo appuntamento, che è praticamente dietro l’angolo: ci sarà giusto il tempo per tornare dall’Estremo Oriente, rifare le valigie e riprendere l’aereo. Dal 18 agosto al 4 settembre si disputeranno infatti gli Europei tra Serbia, Bulgaria, Croazia, Romania. Mancano soltanto due settimane all’inizio della rassegna continentale, in programma subito dopo i Giochi che si concluderanno domenica 8 agosto. Le azzurre giocheranno la prima fase a Zara (Croazia), nell’abbordabile Pool C. Le avversarie saranno infatti le non irresistibili Bielorussia, Ungheria, Slovacchia, Croazia, Svizzera. Le prime quattro classificate accedono agli ottavi di finale, dove si incrocerà il gruppo A che comprende Serbia, Azerbaijan, Russia, Belgio, Francia, Bosnia Erzegovina: potrebbe esserci subito una rivincita con le slave…

Al momento non è ancora stato comunicato se il CT Davide Mazzanti si affiderà a tutte le big protagoniste alle Olimpiadi o se deciderà di inserire alcune seconde linee già viste durante la Nations League. Lo stesso discorso vale per le altre Nazionali di riferimento, vista la grande vicinanza con le Olimpiadi.

QUANDO TORNA IN CAMPO L’ITALIA DI VOLLEY FEMMINILE?

18 agosto – 4 settembre agli Europei.

Foto: Lapresse