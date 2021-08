Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo: Manfredi Rizza e Burgo/Beccaro in semifinale, out Francesca Genzo

Sorriso a denti stretti per l’Italia della canoa velocità alle Olimpiadi di Tokyo: nella terza giornata di gare, dedicata a batterie e quarti di K1 200 metri maschile, C1 200 metri femminile, K1 500 metri femminile e K2 1000 metri maschile, due equipaggi azzurri su tre passano alle semifinali di domani.

Desta un’ottima impressione il K1 200 maschile (all’ultima apparizione olimpica) di Manfredi Rizza, che stacca in batteria il pass per il penultimo atto e si piazza sin da subito tra i migliori sedici atleti. L’azzurro nella quarta batteria detta legge e vince in 34.867, con il 39enne transalpino Maxime Beaumont che passa il turno chiudendo a 0.392 da Rizza.

Avanti a fatica nel K2 1000 maschile, altra specialità all’ultima apparizione a cinque cerchi della storia, tolta dal programma di Parigi 2024, dove sarà sostituita dal K2 500 maschile, Samuele Burgo e Luca Beccaro: gli azzurri sono quarti nella seconda serie e devono ricorrere ai quarti di finale, dove nella prima serie ottengono, non senza qualche patema, il terzo ed ultimo posto utile per rientrare tra i migliori dodici equipaggi.

Prove tecniche verso Parigi 2024 nel K1 500 femminile per Francesca Genzo: l’azzurra, dopo il settimo posto di ieri nell’ultima finale olimpica della storia del K1 200 femminile, oggi non va oltre il sesto posto in batteria nell’unica specialità del K1 femminile che sarà olimpica anche a Parigi 2024, mancando poi l’ingresso tra le migliori trenta atlete piazzandosi quinta nell’ultimo dei quarti di finale, ponendo così fine ai sui Giochi.

