Canoa velocità, Campionati Italiani 2021: Andrea Schera e Carlo Tacchini vincono sui 1000 metri

All’Idroscalo di Milano sono scattati oggi, venerdì 27 agosto, i Campionati Italiani 2021 di canoa velocità: sono stati assegnati i titoli sui 1000 metri. Domani, sabato 28 agosto, spazio alle gare sui 500, domenica 29 chiusura con le prove sui 200.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K1 maschile vince Andrea Schera in 3’32.95, andando a precedere Tommaso Freschi, secondo in 3’33.79, infine è terzo Nicola Ripamonti con il tempo di 3’33.90. Nel C1 maschile Carlo Tacchini si impone in 4’00.39 davanti a Mykola Vykhodtsev, secondo in 4’01.36, ed a Sergio Craciun, terzo in 4’11.39.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C2 maschile (che assegnava anche il “Trofeo La Macchia”) affermazione di Nicolae Craciun e Daniele Santini in 3’45.04, davanti a Leonardo Quattroccolo e Edoardo Luciano Calò, secondi in 4’05.81, ed a Francesco Di Santo e Tiziano Carollo, terzi in 4’09.82. Nel K2 maschile successo di Andrea Schera e Nicola Ripamonti, primi in 3’27.87, davanti a Luca Ghelardini e Simone Giorgi, secondi in 3’31.87, ed a Eros Argentiero e Ruggero Di Maria, terzi in 3’35.31.

Nel K1 femminile Susanna Cicali vince in 4’07.10, battendo Irene Burgo, al secondo posto in 4’10.43, e Mathilde Serena Rosa, al terzo in 4’11.29. Nel K2 femminile titolo per Francesca Capodimonte ed Agata Fantini, che vincono in 3’56.54, superando Agnese Baroni e Beatrice Scartezzini, seconde in 4’04.75, e Lara Stabile ed Ilenia Pieri, terze in 4’16.91.

Nel K4 maschile Giulio Dressino, Mauro Crenna, Matteo Cavessago e Tommaso Freschi vincono in 3’08.44 davanti a Riccardo Baldan, Dylan Paliaga, Lorenzo Sodi ed Andrea Ramella, secondi in 3’10.50, ed a Luca Ghelardini, Enrico Romiti, Simone Giorgi ed Antonio Bocchinfuso, terzi in 3’13.80.

Foto: comunicato stampa Federcanoa