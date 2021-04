Canoa velocità, a Milano assegnati i titoli italiani nel fondo

Dopo i primi test valutativi per gli azzurri della canoa velocità, conclusi ieri ed utili per la direzione tecnica per definire la composizione della Nazionale in vista dei primi appuntamenti internazionali, cui hanno fatto seguito le convocazioni di oggi, si sono disputati in data odierna a Milano i Campionati Italiani di fondo, sulla distanza dei 5000 metri.

Nel K4 maschile affermazione per il G.S. Fiamme Gialle di Mauro Crenna, Tommaso Freschi, Giulio Dressino ed Andrea Schera con il tempo di 18’09.70, mentre nel K2 maschile si impone ancora il G.S. Fiamme Gialle con Samuele Burgo e Luca Beccaro in 20’29.70. Nel K1 maschile successo di Andrea Dal Bianco, del CS Carabinieri, in 21’27.80.

Nel C4 maschile vince il GS Fiamme Oro di Luca Incollingo, Sergiu Caciun, Danilo Auricchio e Alessandro Ventriglia in 22’59.50, mentre nel C2 maschile affermazione ancora per il GS Fiamme Oro di Daniele Santini e Nicolae Craciun in 23’36.60, infine nel C1 maschile si impone Carlo Tacchini, sempre del GS Fiamme Oro, in 23’57.70.

Nel K1 femminile titolo per Susanna Cicali, del GS Fiamme Azzurre, con il tempo di 23’49.70, mentre nel K2 femminile affermazione per il GS Marina Militare di Cristina Petracca ed Agata Fantini in 22’36.00, infine nel K4 femminile vince la Canottieri Ticino Pavia con Stefania Scianna, Michela Boffelli, Elena Crosio e Letizia De Luca in 23’48.10.

Nel C1 femminile successo di Camilla Placchi, della Polisportiva Verbano, in 33’15.60, infine nel C2 femminile affermazione di Laura Bellantoni e Alice Bassi, del CKC Castel Gandolfo, con il crono di 31’01.10.

Foto: comunicato stampa Federcanoa