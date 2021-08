Canoa slalom, Europei J/U23 Solkan 2021: tre azzurrini in finale nella canadese

Sono proseguiti oggi, domenica 22 agosto, a Solkan, in Slovenia, gli Europei junior / under 23 di canoa slalom, che si chiuderanno nel pomeriggio: nelle semifinali della canadese passano alle finali tre dei sette azzurrini ancora in gara (1 su 3 nella categoria under 23 e 2 su 4 nella categoria junior).

Nel C1 under 23 femminile escono di scena (10 qualificate) sia Elena Borghi, 16ma, sia Marta Bertoncelli, 20ma ed ultima, mentre era stata eliminata già venerdì in batteria Cecilia Panato. Nel C1 under 23 maschile passa il turno l’unico azzurrino in gara: ce la fa (10 qualificati) Flavio Micozzi, che ottiene proprio il 10° ed ultimo crono utile.

Nel C1 junior femminile passa in finale (10 qualificate) l’unica azzurrina in gara, Elena Micozzi, che fa segnare il miglior tempo nel penultimo atto. Nel C1 junior maschile avanza (10 qualificati) uno solo dei tre azzurrini in gara: Martino Barzon è quinto, mentre vengono eliminati Marino Spagnol, che si classifica 13°, ed Elio Maiutto, che chiude 17°.

La sessione pomeridiana sarà dedicata alle finali della canadese, che chiuderanno la manifestazione.

Foto: comunicato stampa Federcanoa