Canoa slalom, Europei J/U23 Solkan 2021: tre azzurrini in finale nel kayak

Sono proseguiti oggi, sabato 21 agosto, a Solkan, in Slovenia, gli Europei junior / under 23 di canoa slalom, che si chiuderanno domani, domenica 22: nelle semifinali del kayak passano alle finali del tardo pomeriggio tre dei nove azzurrini ancora in gara dopo le batterie di giovedì (1 su 4 nella categoria under 23 e 2 su 5 nella categoria junior).

Nel K1 junior maschile passano alla finale (15 qualificati) due dei tre azzurrini: Matteo Pistoni si classifica decimo, Gabriele Grimandi chiude 13°, infine viene eliminato Paul Tirler, 20° su 30 atleti in gara. Nel K1 under 23 maschile ce la fa (15 qualificati) Jakob Weger, 13°, mentre salutano la competizione Marco Romano, 21°, e Davide Ghisetti, 30° su 30 atleti in gara.

Nel K1 under 23 femminile viene eliminata Francesca Malaguti che ottiene il 19° posto su 20 atlete in gara (si qualificavano in 10). Erano state eliminate giovedì nelle batterie, invece Marta Bertoncelli e Milena Marini. Nel K1 junior femminile vengono eliminate (10 qualificate) sia Lucia Pistoni, 17ma, che Elena Micozzi, 19ma su 20 atlete in gara. Era già stata eliminata nelle batterie di giovedì invece Tamara Drescher.

La sessione pomeridiana sarà dedicata alle finali del kayak, quella serale a quarti, semifinali e finali dell’extreme slalom.

Foto: Pier Colombo