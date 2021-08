Canoa slalom, Europei J/U23 Solkan 2021: due medaglie azzurre nelle gare a squadre

Sono proseguiti oggi, venerdì 20 agosto, a Solkan, in Slovenia, gli Europei junior / under 23 di canoa slalom, che si chiuderanno domenica 22: nelle finali delle gare a squadre l’Italia conquista un argento nel K1 under 23 maschile ed un bronzo nel C1 junior maschile.

Nel K1 under 23 maschile Jakob Weger, Davide Ghisetti e Marco Romano conquistano la medaglia d’argento chiudendo alle spalle della Francia e davanti alla Spagna. Nel C1 junior maschile Martino Barzon, Elio Maiutto e Marino Spagnol si mettono al collo la medaglia di bronzo nella gara vinta dalla Francia sulla Repubblica Ceca.

Nel K1 junior maschile Paul Tirler, Gabriele Grimandi e Matteo Pistoni si classificano sesti. Oro alla Russia davanti alla Gran Bretagna ed alla Slovacchia. Nel C1 under 23 femminile Marta Bertoncelli, Elena Borghi e Cecilia Panato, chiudono seste nella gara vinta dalla Repubblica Ceca davanti alla Spagna ed alla Polonia.

Nel K1 under 23 femminile Francesca Malaguti, Marta Bertoncelli e Milena Marini sono none nella gara vinta dalla Slovacchia davanti alla Gran Bretagna ed alla Germania. Nel C1 under 23 maschile Flavio Micozzi, Martino Barzon e Davide Ghisetti sono noni nella prova in cui l’oro va alla Francia davanti alla Repubblica Ceca ed alla Germania.

Nel K1 junior femminile Lucia Pistoni, Elena Micozzi e Tamara Drescher si classificano decime nella prova andata alla Slovacchia davanti alla Francia ed alla Slovenia. Nel C1 junior femminile l’Italia non era in gara. Oro alla Repubblica Ceca, argento alla Russia, bronzo alla Germania. La sessione serale sarà dedicata alle trial run dell’extreme slalom.

