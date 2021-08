Equitazione, Eventing Nations Cup Arville 2021: Italia quinta dopo il dressage

Va in archivio, nel tardo pomeriggio italiano, la seconda giornata della quarta tappa della Eventing Nations Cup di equitazione, di categoria CCIO4*-NC-S, terminata ad Arville, in Belgio: dopo la prova di dressage è quinta l’Italia. Nella classifica individuale la miglior azzurra è sempre Susanna Bordone, 22ma su Emerald Jonny con 31.7 penalità. Domani prova di salto ostacoli per gli 82 binomi in gara.

CLASSIFICA INDIVIDUALE (TOP 3 + ITALIANI)

1. 475 Ingrid KLIMKE GER SAP Hale Bob OLD 319,5 76,07 23,9 1.

2. 451 Sophie LEUBE * GER Jadore Moi 314,5 74,88 25,1 2.

3. 414 Dirk SCHRADE * GER Casino 80 305,0 72,62 27,4 3.

22. 427 Susanna BORDONE ITA Emerald Jonny 287,0 68,33 31,7 22.

48. 418 Simone SORDI ITA Chocolat de Ligniere 275,5 65,60 34,4 46.

54. 483 Pietro MAJOLINO * ITA Vita Louise DH Z 272,0 64,76 35,2 54. 54.

55. 404 Emiliano PORTALE * ITA Aracne dell’Esercito Italiano 269,5 64,17 35,8 55. 55.

56. 482 Emiliano PORTALE ITA Virgilio dell’Esercito Italian 269,0 64,05 36,0 56. 56.

57. 439 Pietro GRANDIS * ITA Go For S 267,5 63,69 36,3 57. 57.

72. 480 Andrea CINCINNATI ITA Tempesta de la Folgore 256,0 60,95 39,1 72. 72.

80. 460 Andrea CINCINNATI * ITA Lapiroxx HB 245,5 58,45 41,6 80.

CLASSIFICA A SQUADRE NATIONS CUP EVENTING ARVILLE

1 Germania 81.20

2 Belgio 89.10

3 Austria 95.50

4 Svezia 98.50

5 Italia 107.30

CLASSIFICA GENERALE NATIONS CUP EVENTING 2021 DOPO LA 3A TAPPA

1 Svezia 150 (2 prove)

2 Italia 120 (2 prove)

3 Francia 100 (1 prova)

3 Germania 100 (1 prova)

3 Gran Bretagna 100 (1 prova)

6 Irlanda 90 (1 prova)

6 Paesi Bassi 90 (1 prova)

6 Polonia 90 (1 prova)

9 Australia 80 (1 prova)

9 Belgio 80 (1 prova)

11 Nuova Zelanda 70 (1 prova)

12 Spagna 55 (1 prova)

Foto: LaPresse