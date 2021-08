Oggi, domenica 15 agosto, il torneo National Bank Open 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Montreal, vedrà disputarsi la finale del tabellone principale di singolare con il match tra Camila Giorgi e la ceca Karolina Pliskova, testa di serie numero 4.

Si tratterà del nono confronto tra le due: la ceca è in vantaggio 5-3 nei precedenti, ma le tre vittorie dell’azzurra sono arrivate negli ultimi cinque scontri diretti. Camila Giorgi, inoltre ha vinto gli ultimi due confronti, il più recente dei quali è quello delle Olimpiadi di Tokyo, in cui agli ottavi l’azzurra si impose 6-4 6-2.

Vittoria dell’azzurra in tre set invece nei sedicesimi di Eastbourne 2021, mentre l’ultima affermazione di Karolina Pliskova risale ai sedicesimi degli Australian Open 2019, quando si impose in tre partite. A Cincinnati 2017, invece, la ceca vinse agli ottavi, ancora in tre set.

Giorgi vinse per la prima volta contro Pliskova nei sedicesimi di Praga 2017 in due set, mentre i tre confronti più datati sono andati tutti alla ceca, che si impose nei quarti a Praga 2016 in due set, in finale a Linz 2014 in tre partite, e nelle qualificazioni di Dubai 2014 in due set.

Foto: LaPresse