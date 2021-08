Calendario Serie A calcio, orari partite 27-29 agosto: programma, tv, streaming DAZN e Sky

Prenderà il via oggi per concludersi domenica la seconda giornata di Serie A. Ad aprire il programma le sfide tra Udinese-Venezia e Verona-Inter in programma oggi. Anticipi decisamente suggestivi e dagli importanti contenuti tecnici che inizieranno a delineare quello che potrebbe essere il percorso delle squadre che scenderanno in campo.

Sabato 28 agosto saranno tre le sfide in programma. L’Atalanta proverà a dare continuità al successo ottenuto all’esordio sfidando il Bologna, così come la Lazio contro lo Spezia alle ore 18.30. In serata, alle ore 20.45, tornerà in campo la Fiorentina che incrocerà il Torino e la Juventus contro l’Empoli ma senza Cristiano Ronaldo.

A chiudere il programma della seconda giornata di Serie A le quattro partite di domenica 29 agosto. Alle 18.30 scenderanno in campo Genoa-Napoli e Sassuolo-Sampdoria. In serata, come di consueto alle 20.45, Milan-Cagliari e Salernitana-Roma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della seconda giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato.

PROGRAMMA SERIE A SECONDA GIORNATA: 27-29 AGOSTO

Venerdì 27 agosto 18:30 – Udinese-Venezia: DAZN

Venerdì 27 agosto 20:45 – Verona-Inter: DAZNe Sky;

Sabato 28 agosto 18:30 – Atalanta-Bologna: DAZN;

Sabato 28 agosto 18:30 – Lazio-Spezia: DAZN;

Sabato 28 agosto 20:45 – Fiorentina-Torino: DAZNe Sky;

Sabato 28 agosto 20:45 – Juventus-Empoli: DAZN;

Domenica 29 agosto 18:30 – Genoa-Napoli: DAZN;

Domenica 29 agosto 18:30 – Sassuolo-Sampdoria: DAZNe Sky;

Domenica 29 agosto 20:45 – Milan-Cagliari: DAZN;

Domenica 29 agosto 20:45 – Salernitana-Roma: DAZN.

