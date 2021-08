Dopo la Champions League, tocca alle sue ‘sorelle minori’. Si sono tenuti pochi minuti fa ad Istanbul i sorteggi per l’Europa League, seconda competizione del calcio europeo ‘riformata’ quest’anno a 32 squadre vista la nascita della Europe Conference League. Napoli e Lazio, sulla linea di partenza in EL ed entrambe appartenenti alla prima fascia, non saranno felici di ciò che le ha regalato l’urna.

La squadra di Luciano Spalletti è stata sorteggiata nel Girone C ed avrà contro il Leicester, l’avversaria più ostica della seconda fascia. La squadra di Brendan Rodgers è da anni una delle protagoniste in Premier League, mancando la qualificazione in Champions League solo per piccoli particolari, e rappresenta sicuramente il pericolo maggiore del raggruppamento. Più morbide le estrazioni delle altre due squadre, con Spartak Mosca (che in avanti può vantare Ezequiel Ponce e Quincy Promes) e Legia Varsavia.

Meno picchi, ma più equilibrio, invece, per i capitolini guidati da Maurizio Sarri. Anche per i biancocelesti è previsto un viaggio nella capitale russa per affrontare il Lokomotiv Mosca, ma l’avversario più complicato è rappresentato dall’ Olimpique Marsiglia di Jorge Sampaoli, che può contare su ottime individualità come Dimitri Payet, Matteo Guendozi, Boubacar Kamara ed Arkadiusz Milik. A chiudere il Gruppo E un’altra squadra che può rivelarsi fastidiosa come il Galatasaray.

EUROPA LEAGUE 2021/22, TUTTI I GIRONI

GRUPPO A : Lione, Glasgow Rangers, Sparta Praga, Brondby

: Lione, Glasgow Rangers, Sparta Praga, Brondby GRUPPO B : Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz GRUPPO C: Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia

Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia GRUPPO D : Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahce, Anversa

: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahce, Anversa GRUPPO E : Lazio , Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Galatasaray

: , Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Galatasaray GRUPPO F : Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland

: Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland GRUPPO G : Bayer Leverkusen, Celtic, Betis Siviglia, Ferencvaros

: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis Siviglia, Ferencvaros GRUPPO H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham, Rapid Vienna

Foto: LaPresse