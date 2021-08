Calcio, sorteggi Conference League: girone abbordabile per la Roma

Ad Istanbul si sono delineati i primi storici gironi della UEFA Europe Conference League, la terza competizione europea per club di calcio alle spalle di Champions League ed Europa League. L’Italia è rappresentata dalla Roma di José Mourinho, che ha conquistato la partecipazione vincendo il turno eliminatorio con il Trabzonspor, e in qualità di squadra in prima fascia ha avuto un sorteggio alquanto agevole.

I capitolini, inseriti nel gruppo C, hanno evitato eventuali pericoli come Feyenoord e Rennes in seconda fascia; l’urna ha regalato loro gli ucraini dello Zorya Luhansk, i bulgari del CSKA Sofia ed i norvegesi del Bodo/Glimt. Gruppo assai abbordabile per i giallorossi, tra i favoriti della competizione di recente nascita assieme al Tottenham.

Al termine della fase a gironi, le prime classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde incroceranno le terze dei gironi di Europa League nei sedicesimi di finale, proprio nello stesso modo in cui funziona per la ‘sorella maggiore’.

CONFERENCE LEAGUE 2021/22, I GIRONI

Gruppo A: LASK Linz, Maccabi Tel Aviv, Alashkert, Helsinki

Gruppo B: Gent, Partizan, Flora Tallinn, Anorthosis

Gruppo C: Roma, Zorya Luhansk, CSKA Sofia, Bodo/Glimt

Gruppo D: AZ Alkmaar, Cluj, Jablonec, Randers

Gruppo E: Slavia Praga, Feyenoord, Union Berlino, Maccabi Haifa

Gruppo F: Copenaghen, PAOK Salonicco, Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps

Gruppo G: Tottenham, Rennes, Vitesse, Mura

Gruppo H: Basilea, Qarabag, Kairat Almaty, Omonia

Foto: LaPresse