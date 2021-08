Calcio, Leo Messi non rinnova con il Barcellona! Il club se la prende con il regolamento della Liga

Sembrava fatta per la permanenza di Leo Messi al Barcellona. Il campione argentino, fresco di Copa America in bacheca, aveva raggiunto un accordo con i blaugrana per continuare la propria esperienza in Catalogna. Sembrava tutto fatto, con l’incontro decisivo fissato per oggi che pareva soltanto una formalità. Invece, nelle ultime ore, l’accordo fra le parti si è sgretolato, con il fenomeno sudamericano che non farà più parte della squadra che lo ha cresciuto.

Dopo le ultime indiscrezioni che si sono susseguite, è lo stesso club ad annunciare l’addio di Messi sul suo sito ufficiale tramite uno scarno comunicato stampa: “Nonostante il Barcellona e Lionel Messi hanno raggiunto un accordo e l’intenzione chiara di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, questo non può avvenire a causa di ostacoli finanziari e strutturali (Regolamento della Liga Spagnola). Per questo, Messi non resterà al Barcellona. Entrambe le parti rimpiangono profondamente che i desideri del giocatore e del club non potranno essere realizzati“.

Parole importanti da parte del club, che se la prende con la stessa Liga: secondo le informazioni rese pubbliche dal quotidiano spagnolo Marca, il problema arriva dalla mancata ufficializzazione dell’accordo fra il campionato iberico ed il fondo d’investimento CVC, che avrebbe concesso un’iniezione di denaro di 2,7 miliardi di euro in cambio del 10% della Liga stessa con tasso d’interesse molto basso. Per altre fonti invece, il tutto dipende dalla condizione economica del Barcellona, talmente indebitato da ritrovarsi impossibilitato, per via del salary cap già sforato (ed abbassato di più di 200 milioni rispetto allo scorso anno), di poter far firmare un nuovo contratto al giocatore. Il giocatore andrà dunque via a parametro zero, a meno di incredibili svolte nelle prossime ore.

Messi ed il Barcellona avevano trovato un accordo con cui far proseguire il proprio rapporto d’amore iniziato ventuno anni fa: l’argentino si sarebbe dimezzato lo stipendio per firmare un contratto quadriennale, facendolo rimanere in Catalogna fino al 2025. Ad ora Leo è senza contratto e potrà accordarsi con chiunque, ma non è detta l’ultima parola: potrebbe pur sempre attendere buone nuove dalla situazione economica del campionato spagnolo per poi firmare un altro contratto con cifre al ribasso.

Foto: LaPresse