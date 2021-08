La Nazionale italiana di calcio, campione d’Europa, si ritrova dopo il trionfo della rassegna continentale. Gli azzurri guidati dal CT Roberto Mancini dovranno affrontare in rapida successione tre incontri validi per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar: Bulgaria (Firenze, Stadio ‘Artemio Franchi’, 2 settembre ore 20.45), Svizzera (Basilea, Stadio ‘St. Jacobs Park’, 5 settembre ore 20.45) e Lituania (Reggio Emilia, Stadio del Tricolore, 8 settembre ore 20.45).

Novità dell’ultime ore sono l’infortunio del calciatore della Lazio Manuel Lazzari che Mancini ha deciso di sostituire con il capitano del Milan Davide Calabria e l’indisponibilità del centravanti del Torino Andrea Belotti. Un percorso che riprende e la difficoltà sarà quella di confermarsi ad alto livello, visto che la squadra tricolore non potrà più “nascondersi”.

‘Ora sarà difficile per l’Italia restare nell’ombra dopo la vittoria all’Europeo e il grande calcio mostrato, ma bisogna rimanere umili e continuare ad avere fame”, le parole di Jorginho dal ritiro azzurro di Coverciano. Il faro del centrocampo nostrano, premiato alla Uefa come miglior calciatore dell’anno in Europa, non vuol di certo abbassare la guardia, pur affrontando squadre alla portata dell’Italia.

In questo discorso ci sono anche le aspirazioni personali legate al Pallone d’Oro: “Lascio parlare gli altri, io cerco di vivere il momento e di godermelo. Per l’assegnazione di quel premio manca ancora un po’ di tempo, vedremo cosa accadrà” (Fonte: Ansa).

Foto: LaPresse