Calcio, Jorginho e Roberto Mancini in lizza per il premio UEFA di miglior giocatore, ed allenatore, del 2021

Jorginho e Roberto Mancini proseguono nel loro 2021 da incorniciare. Per quale motivo? La UEFA ha annunciato i candidati ai premi “UEFA men’s player of the year” e “Uefa men’s coach of the year”, e la vittoria dell’Europeo mette il CT Roberto Mancini e Jorginho in una ottima posizione per poter ricevere questo premio.

Per la Top3 della categoria maschile i nomi sono quelli di Jorginho (Chelsea – Italia), Kevin De Bruyne (Manchester City – Belgio) e N’Golo Kantè (Chelsea – Francia). Per il nostro portacolori la nomina è assolutamente dovuta dopo aver vinto Champions League e Europeo. Non è dato a sapersi quale dei tre potrà essere davvero il favorito ma, senza dubbio, l’ex centrocampista di Napoli e Verona, parte con grandissime chance e, perchè no, inizia davvero a fare un pensierino anche al Pallone d’Oro.

Per quanto riguarda gli allenatori, i finalisti sono: Josep Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea) e Roberto Mancini (Italia). Lo spagnolo ha condotto i Citizens alla vittoria della Premier League, mancando la Champions League solamente all’atto conclusivo. La Coppa, infatti, è andata proprio al tecnico tedesco dei Bluse, mentre il nostro CT ha centrato il successo a Euro2021, con una Nazionale che ha saputo stupire tutto il mondo.

Quando si sapranno, dunque, i nomi dei vincitori? La UEFA ha comunicato che saranno annunciati durante la cerimonia di sorteggio della fase a gironi della Champions League, in programma a Istanbul giovedì 26 agosto.

Foto: Lapresse