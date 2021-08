Calcio, infortunio per Belotti: lascia il ritiro della Nazionale. Calabria sostituisce Lazzari

Inizia con una doppia defezione il ritiro della Nazionale campione d’Europa in carica. Gli azzurri, impegnati in questo caldo settembre in tre sfide valide per le Qualificazioni ai Mondiali (se la vedranno con Svizzera, Bulgaria e Lituania) dovranno fare a meno di due tasselli importanti tra i convocati.

Hanno abbandonato Coverciano infatti Andrea Belotti, a causa di un problema accusato nel match di sabato con la Fiorentina, e Manuel Lazzari, che è stato sostituito da Davide Calabria, terzino del Milan. Non ci sarà un cambio tra i convocati invece per quanto riguarda l’attacco.

Il commento di Mancini in conferenza stampa: “Affronteremo avversari che hanno già nelle gambe 8-9-10 partite e sono più avanti di noi nella condizione. Prepariamoci a soffrire. Il primo impegno sarà il più delicato”.

Sulla squadra: “Non ci sono gerarchie e non ci sono debiti di gratitudine. Verrà a Coverciano e giocherà chi merita di più. Come Calabria he sta facendo bene e ho appena convocato dopo l’infortunio di Lazzari”.

Foto: Lapresse