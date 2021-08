Il ricordo è ancora fresco e dolcissimo. 11 luglio 2021: gli eroi di Wembley si laureano campioni d’Europa, riportando in Italia un titolo che mancava da ben 43 anni. Nel calcio, come nella vita, non c’è tempo per pascersi nei trionfi passati, ma occorre sempre volgere lo sguardo su nuovi traguardi. C’è un Mondiale da conquistare, per cancellare l’onta della mancata qualificazione all’edizione 2018.

Gli azzurri guidano il girone C di qualificazione a punteggio pieno con tre vittorie in altrettanti incontri. A settembre affronteranno ben tre partite in appena sei giorni: Bulgaria a Firenze il 2/9, Svizzera in trasferta a Basilea il 5/9 ed infine la Lituania a Reggio Emilia l’8/9. Il match fondamentale sarà lo scontro diretto contro gli elvetici, vero e proprio spartiacque per il primato nel raggruppamento. Attenzione alla Svizzera: agli Europei eliminò i campioni del mondo della Francia e si arrese alla Spagna ai quarti solo ai calci di rigore.

Il ct Roberto Mancini ha convocato 34 giocatori per il triplo impegno di settembre: di questi ben 25 sono campioni d’Europa (l’unico assente è l’infortunato Leonardo Spinazzola). Da segnalare diversi rientri eccellenti, soprattutto a centrocampo, dove il tecnico jesino riabbraccia finalmente Nicolò Zaniolo, forse il talento più puro degli ultimi anni, purtroppo sin qui zavorrato da gravi infortuni; tornano in rosa anche i preziosissimi Lorenzo Pellegrini e Stefano Sensi, che avevano dovuto dare forfait per la rassegna continentale a causa di problemi fisici.

In contumacia di Spinazzola, toccherà a Cristiano Biraghi ricoprire il ruolo di alternativa ad Emerson Palmieri sulla corsia mancina. Mancini ha inoltre convocato anche il duttile Manuel Lazzari, impiegabile su entrambe le fasce. Niente da fare, invece, per Davide Calabria, sin qui poco considerato dal ct.

In attacco va segnalata la prima chiamata in assoluto per Gianluca Scamacca, atteso al definitivo salto di qualità. Rientra nel giro anche Moise Kean, tagliato a sorpresa per gli Europei a favore di un altro giovane presente nella lista: Giacomo Raspadori.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).

Foto: Lapresse