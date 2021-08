Due gli incontri andati in scena alle 18.30, negli anticipi del sabato del campionato di calcio di Serie A 2021-2022. La Lazio, impegnata all’Olimpico di Roma, affrontava lo Spezia.

Una goleada per gli uomini di Maurizio Sarri che hanno sconfitto i rivali per 6-1. Nel primo tempo, i bianconeri hanno cominciato bene con la marcatura di Verde, ma la reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere. Ciro Immobile one man show: il centravanti della Nazionale di Roberto Mancini è andato a segno in tre circostanze, ovvero al 5′, al 15′ e al 47′, potendosi permettere anche il lusso di sbagliare un calcio di rigore al 46′.

Nella ripresa biancocelesti hanno proseguito: il brasiliano Felipe Anderson, sfruttando un rilancio di Pepe Reina, ha realizzato il poker. L’espulsione di Amian tra le fila degli ospiti ha fatto calare definitivamente il sipario e le realizzazioni di Hysaj al 70′ e di Luis Alberto all’85’ sono servite esclusivamente per le statistiche. Lazio, dunque, in vetta alla classifica con l’Inter a punteggio pieno.

Prestazione negativa invece dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Al Gewiss Stadium i bergamaschi sono stati fermati dal Bologna sullo 0-0, non trovando la via della rete come ci si sarebbe aspettati. Un mezzo passo falso per gli orobici che contavano di sfruttare il fattore campo.

