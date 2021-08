Calcio, Champions League 2021: buona la prima per lo Shakthar di De Zerbi, il Malmö ferma il Rangers. Bene Monaco e PSV

E’ iniziato l’ultimo turno dei preliminari dei Champions League. Buona la prima europea di Roberto De Zerbi sulla panchina dello Shakthar Donetsk, con gli ucraini che hanno vinto in rimonta per 2-1 sul campo dei belgi del Genk. Ad aprire il gol di Onuachu, poi nella ripresa il pareggio di Tete e la rete del successo di Alan Patrick.

Ottime prestazioni di due nobili come Monaco e PSV. Successo in trasferta per i francesi, che si impongono per 2-0 sul campo dello Sparta Praga con le reti di Tchouameni e Volland; mentre gli olandesi hanno dominato in casa contro il Midtylland per 3-0 con i gol di Madueke, Gotze e Gakpo.

Il Malmö supera per 2-1 il Rangers, con gli scozzesi che hanno trovato un gol importantissimo al 95′ con Davis. Pareggio nel finale per lo Young Boys, che fa 1-1 in casa del Cluj. Sorprendono in negativo Olympiacos e Stella Rossa, che non vanno oltre l’1-1 casalingo rispettivamente contro Ludogorets e Sheriff Tiraspol.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022 (3 Agosto)

Malmö – Rangers 2-1 (47′ Rieks, 49′ Birmanovic; 95′ Davis)

Sparta Praga – Monaco 0-2 (37′ Tchouameni, 59′ Volland)

Cluj – Young Boys 1-1 (4′ Manea; 93′ Sierro)

Genk – Shakthar 1-2 (39′ Onuachu; 63′ rig.Tete, 81′ Alan Patrick)

PSV – Midtylland 3-0 (19′ Madueke, 29′ Gotze, 32′ Gakpo)

Olympiacos – Ludogorets 0-1 (86′ Camara; 50′ Despodov)

Stella Rossa – Sheriff Tiraspol 1-1 (46′ Diony; 33′ Castaneda)