Calcio, Champions League 2021-2022: Young Boys, Malmoe e Benfica le prime tre qualificate per i gironi

Si sono disputati in serata i primi tre play-off di ritorno per quanto riguarda la Champions League di calcio 2021-2022: assegnati i primi tre pass per la fase a gironi.

A passare il turno sono le tre compagini che avevano portato a casa la vittoria nell’andata: avanzano gli svizzeri dello Young Boys (vittoria a domicilio sul Ferencvaros per 3-2), gli svedesi del Malmoe (sconfitta senza conseguenze per 2-1 in casa del Ludogorets) e i portoghesi del Benfica (0-0 in dieci uomini in casa del PSV).

Domani le altre tre partite, in palio ovviamente la qualificazione alla fase a gironi.

Ferencvaros-Young Boys 2-3: 5′ Zesiger, 18′ Wingo (F), 27′ Mmaee (F), 56′ Fassnacht, 93′ Mambimbi

Ludogorets-Malmoe 2-1: 10′ Nedyalkov (L), 42′ Birmanevic (M), 60′ Sotiriou (L)



PSV-Benfica 0-0

Domani:

Broendby-Salisburgo (and. 1-2)

Dinamo Zagabria-Sh. Tiraspol (and. 0-3)

Shakhtar-Monaco (and. 1-0)

Foto: Lapresse