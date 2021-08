E’ in arrivo un’altra settimana “caldissima”, ricca di eventi a tutti i livelli per gli appassionati di beach volley. Dalla prima tappa del King of the Court, il torneo esibizione con regole inusuali, alla seconda tappa Gold del Campionato Italiano che assegna punti per lo scudetto in programma a Palinuro, fino alle due tappe del World Tour, il 2 stelle di Praga e l’1 stella di Budapest che vedono entrambe coppie italiane al via.

KING OF THE COURT – Ci sarà un solo italiano al via, Alex Ranghieri, che sarà in coppia con lo statunitense (ex canadese) Chaim Schalk, di solito in coppia con Brunner. Ranghieri/Schalk sono inseriti nel gruppo A con Ahmed/Cherif (Qatar), Brouwer/Meeuwsen (Olanda), Berntsen(Mol (Norvegia) e Azaad/Vieyto (Argentina/Uruguay). Nel girone B sono inseriti Samoilovs/Smedins (Lettonia), Herrera/Gavira (Spagna), Krattiger/Breer (Svizzera), Koekelkoeren/Van Walle (Belgio), Boehle/Van Werkhoven (Olanda). Nel girone C sono inseriti i campioni olimpici ed europei norvegesi Mol/Sorum, Kantor/Losiak (Polonia), bronzo europeo, i brasiliani Guto/Arthur, i francesi Aye/Gauthier Rat e i canadesi Mend/Burlacu. Ancora da definire il tabellone femminile.

Regole non semplici da capire con le coppie che si alterneranno in campo durante il quarto d’ora con la possibilità di fare punto solo quando ci si trova nel Kingside, il campo del King. Il King of the Court si gioca con un totale di 5 squadre per girone, 2 saranno in campo, le altre aspetteranno il proprio turno fuori dal campo. C’è un lato re del campo e uno sfidante. Quale squadra inizierà dove è determinato dal sorteggio. Ogni rally inizierà con un servizio della squadra a fianco degli sfidanti. Ogni squadra è libera di scegliere quale giocatore servirà.

Se la squadra dalla parte degli sfidanti vince lo scambio, si sposta verso il lato re e l’altra squadra lascerà il campo e dovrà attendere il proprio turno per servire di nuovo dalla parte degli sfidanti. Se la squadra sul lato del re vince lo scambio, rimarrà sul lato del re e otterrà 1 punto. Le squadre possono guadagnare punti solo mentre sono sul lato re. Quando una squadra dalla parte degli sfidanti commette un errore durante il servizio, è fuori e deve raggiungere il fondo della linea. Tuttavia la squadra sul Kingside non guadagnerà un punto! C’è un massimo di 8 secondi tra due rally. L’arbitro lo monitorerà da vicino. Durante il rally si applicano le attuali regole del beach volley.

Se si verifica una situazione in cui due squadre finiscono con lo stesso numero di punti alla fine di un round, il primo controllo sarà la permanenza più lunga al Kingside (permanenza più lunga è il maggior numero di punti raccolti durante un turno sul lato re). La squadra con la permanenza più lunga passerà al turno successivo. Se anche i punteggi della permanenza più lunga sono gli stessi; la squadra che ha ottenuto per prima la permanenza più lunga passerà al turno successivo. Sono previsti play-off, ripescaggi per gli sconfitti al primo round e una finale con cinque squadre in campo. I vincitori del torneo sfideranno i vincitori di un torneo disputato parallelamente da 20 coppie tedesche per decretare la vincitrice di tappa. La seconda e ultima tappa è in programma il week end successivo a Utrecht in Olanda.

WORLD TOUR PRAGA. Torneo di buon livello a Praga, il 2 stelle che prende il via giovedì. Le prime due teste di serie, nonchè grandi favorite, sono i padroni di casa Perusic/Schweiner ed Hermannova/Slukova, entrambe reduci dalla bruttissima esperienza di Tokyo (uscita al primo turno per i primi, ritiro per le seconde a causa del contagio da Covid. In tabellone anche diverse coppie reduci dall’Europeo di Vienna e, in campo femminile, anche una coppia azzurra, Scampoli/Bianchin che nell’ultimo mese hanno vinto i tornei 1 stella di Sofia e Lubijana e ora si confrontano con un livello più elevato. Non ci sono italiani nel tabellone maschile.

WORLD TOUR BUDAPEST. Due le coppie azzurre inserite nel tabellone principale del torneo 1 stella di Budapest che inizia giovedì con le qualificazioni. In campo maschile Marchetto/Dal Corso vanno a caccia del loro secondo podio internazionale consecutivo dopo il secondo posto di Sofia dieci giorni fa e in campo femminile anche They/Breidenbach cercano il loro secondo podio in carriera dopo quello ottenuto, divise, sempre a Sofia dieci giorni fa (They seconda con Scampoli e Breidenbach terza con Bianchin).

CAMPIONATO ITALIANO PALINURO. Ottava tappa del circuito tricolore, seconda tappa Gold e quindi ci sono punti preziosi in palio per la conquista del titolo italiano che sarà assegnato fra due settimane (in mezzo c’è il Serie Nazionale di Frigole in Puglia) a Caorle. La Fipav ha pubblicato le liste di ingresso: si giocano giovedì le qualificazioni, venerdì e sabato le sfide del tabellone principale (sabato pomeriggio, collocazione insolita, le finali, il venerdì tutto in diretta streaming su OA Sport). In campo maschile Abbiati/Andreatta sono i primi nel ranking e se la vedranno con Windisch/Cottafava, numeri 2 del tabellone. A seguire Alfieri/Sacripanti, Ficosecco/Benzi, Manni/Bonifazi, Caminati/Vanni, Viscovich/Carucci, i possibili outsider Ingrosso/Ingrosso, Vitelli (al rientro nel circuito dopo l’esperienza con la Nazionale indoor)/Cappio.

In campo femminile Lantignotti/Michieletto mantengono la testa di serie numero 1, Toti/J. Allegretti si collocano al numero 2 e poi a seguire Calì/Annibalini, Benazzi/Gradini, Ditta/Culiani, Dalmazzo/Ferraris, Franzoni/Zuccarelli, Leoni/Godenzoni, Magnano/Colombi. Si preannuncia spettacolo anche nelle qualificazioni con coppie del calibro di Gili/Costantini, Orsi Toth/Tega, Balducci/Galazzo, reduci dal trionfo di Cordenons, Mattavelli/Gottardi e Tamagnone/Sangiugni, reduci dal nono posto nel World Tour di Cortegaca in Portogallo.

Foto LPS Griffoni