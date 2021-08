Beach volley, World Tour 2021, Budapest. Marchetto/Dal Corso e They/Breidenbach in semifinale!

Italia da urlo sulla sabbia di Budapest che continua ad essere dolcissima per i colori italiani, dopo il trionfo di due anni fa di WQindisch/Cottafava nell’unico precedente sulle sponde del Danubio. Gianluca Dal Corso e Tobia Marchetto in campo maschile e Chiara They e Sara Bfreidenbach continuano la loro caccia al podio, che sarebbe per tutti il secondo in carriera nel World Tour e tra stasera e domani disputeranno le semifinali del torneo 1 stella in Ungheria.

In campo femminile They/Breidenbach dominano letteralmente il quarto di finale con le svizzere Hubscher/Schaltegger vincendo 2-0 senza problemi. Partita a senso unico come dimostrano i parziali dei due set: 21-13 e 21-12 per le azzurre che hanno preso subito un buon vantaggio e lo hanno gestito al meglio nella seconda parte dei due parziali. Stasera alle 20.50 le azzurre saranno in campo per la ripetizione della sfida andata in scena ieri sera per la finale del girone contro le ucraine Khmil/Lazarenko, sconfitte nettamente 24 ore fa dalle italiane. nell’altra semifinale di fronte le cipriote Nystrom/Gusarova e le israeliane Dave/Starikov.

In campo maschile bella prova dei giovani azzurri Marchetto/Dal Corso nei quarti di finale contro la coppia estone Lohmus/Korotkov. Gli italiano si sono imposti 2-0 al termine di un match dai due volti. Netto il successo azzurro nel primo set con il punteggio di 21-15, mentre nel secondo parziale si è giocato punto a punto e gli italiani hanno avuto la meglio 21-19. Domattina alle 10 Marchetto/Dal Corso saranno in campo per la semifinale contro i serbi Milic/Kolaric, già affrontati due volte in questa stagione con una vittoria e una sconfitta per gli azzurri. Sconfitta che è arrivata a Lubijana quando i serbi hanno conquistato il loro primo podio nel World Tour in carriera, con il terzo posto finale.

Finale 1. posto gironi maschili: Milic/Kolaric (SRB)-Bello/Bello (ENG) 0-2 (16-21, 13-21), Marchetto/Dal Corso (ITA)-MacNeil/Hoey (CAN) 2-0 (22-20, 21-14), Pokeršnik/Bošnjak (SLO)-Elazar/Ohana (ISR) 0-2 (15-21, 12-21), Korycki/Lech (POL)-Day/Cuzmiciov (ISR) 2-0 (21-17, 21-16)

Finale 3. posto gironi maschili: Petik/Udvarhelyi (HUN)-Lõhmus/Korotkov (EST) 0-2 (19-21, 10-21), Mikuláss Koch/Szabó (HUN)-Nurminen/Siren (FIN) 0-2 (10-21, 15-21), Oláh/Dóczi (HUN)-Kopp/Russell (CAN) 0-2 (20-22, 13-21), Hajós/Stréli (HUN)-Appelgren/Herrmann (SWE) 2-0 (22-20, 22-20)

Ottavi di finale maschili: Lõhmus/Korotkov (EST)-Day/Cuzmiciov (ISR) 2-0 (21-14, 30-28), Kopp/Russell (CAN)-Milic/Kolaric (SRB) 0-2 (17-21, 20-22), MacNeil/Hoey (CAN)-Hajós/Stréli (HUN) 1-2 (15-21, 21-14, 14-16), Pokeršnik/Bošnjak (SLO)-Nurminen/Siren (FIN) 0-2 (19-21, 19-21).

Quarti di finale maschili: Marchetto/Dal Corso (ITA)-Lõhmus/Korotkov (EST) 2-0 (21-15, 21-19), Milic/Kolaric (SRB)-Korycki/Lech (POL) 2-0 (21-17, 25-23), Elazar/Ohana (ISR)-Hajós/Stréli (HUN) 2-0 (21-15, 21-16), Nurminen/Siren (FIN)-Bello/Bello (ENG) 2-1 (16-21, 21-18, 15-13).

Semifinali maschili: Marchetto/Dal Corso (ITA)-Milic/Kolaric (SRB), Elazar/Ohana (ISR)-Nurminen/Siren (FIN).

Ottavi di finale femminili: Harnett/Dormann (CAN)-Nyström/Gusarova (CYP) 0-2 (18-21, 17-21), Szombathelyi/Villám (HUN)-Konstantopoulou/Angelopoulou (CYP) 2-0 (21-13, 21-17), Hübscher/Schaltegger (SUI)-Zobrist/Bentele (SUI) 2-0 (21-19, 21-16), Khmil/Lazarenko (UKR)-Serdiuk/Romaniuk (UKR) 2-0 (21-18, 21-18).

Quarti di finale femminili: Grüne/Körtzinger (GER)-Nyström/Gusarova (CYP) 1-2 (17-21, 22-20, 11-15), Szombathelyi/Villám (HUN)-Dave/Starikov (ISR) 0-2 (13-21, 7-21), They/Breidenbach (ITA)-Hübscher/Schaltegger (SUI) 2-0 (21-12, 21-13), Khmil/Lazarenko (UKR)-Betschart/Stähli (SUI) 2-0 (21-13, 21-15).

Semifinali femminili: Nyström/Gusarova (CYP)-Dave/Starikov (ISR), They/Breidenbach (ITA)-Khmil/Lazarenko (UKR)

Foto Fivb