Beach volley, World Tour 2021 Budapest. Azzurri avanti tutta nella prima giornata!

Doppia vittoria e fase ad eliminazione diretta conquistata per Dal Corso/Marchetto in campo maschile e They/Breidenbach in campo femminile nella prima giornata di gare del torneo 1 stella del World Tour a Budapest. Sulle rive del Danubio iniziano molto bene la loro avventura le due coppie italiane: in campo femminile They/Breidenbach non hanno problemi a sbarazzarsi in due set della coppia canadese Harnett/Dormann. le azzurre dominano il primo set (21-14) e giocano su buoni livelli anche il secondo vincendo 21-16. In serata la coppia italiana si giocherà l’accesso diretto ai quarti contro le ucraine Khmil/Lazarenko.

In campo maschile avvio convincente dei giovani Marchetto/Dal Corso che non lasciano appigli alla coppia di casa Mikuláss Koch/Szabó, battendola in due set. Nel primo parziale gli azzurri faticano nella parte iniziale, trovando la chiave giusta solo nella seconda parte per il 21-17 che apre la strada al dominio del secondo set da parte della coppia italiana: 21-13. Domattina Marchetto/Dal Corso affronteranno nella finale del girone i canadesi MacNeil/Hoey. Chi vince è nei quarti, chi perde dovrà passare dagli ottavi di finale.

Primo turno qualificazioni maschilI: Bello/Bello (ENG)-Fazekas/Papp (HUN) 2-0 (21-8, 21-13), Pala/Vala (CZE)-Faiga/Hadar (ISR) 2-0 (21-18, 21-15), Bialokoz/Batrane (ENG)-Løvli/Ruud (NOR) 2-0 (21-15, 21-18), Korycki/Lech (POL)-Huerta/Duque (ESP) 2-1 (13-21, 21-19, 15-13), Day/Cuzmiciov (ISR)-Weiss/Tezzele (CZE) 2-1 (16-21, 21-15, 15-11), Piippo/Pulkkinen (FIN)-Lomeli/Samuelson (ISV) 2-0 (21-16, 21-10), Gamlemoen/Opsahl (NOR)-Makaric/Rajkovic (SRB) 0-2 (13-21, 20-22), Vandecaveye/Vandecaveye (BEL)-Elazar/Ohana (ISR) 1-2 (15-21, 21-14, 11-15)

Secondo turno qualificazioni maschili: Bello/Bello (ENG)-Pala/Vala (CZE) 2-1 (21-17, 17-21, 15-11), Bialokoz/Batrane (ENG)-Korycki/Lech (POL) 1-2 (21-15, 19-21, 9-15), Day/Cuzmiciov (ISR)-Piippo/Pulkkinen (FIN) 2-0 (21-14, 21-19), Makaric/Rajkovic (SRB)-Elazar/Ohana (ISR) 0-2 (12-21, 14-21)

Semifinali gironi maschili. Pool A: Milic/Kolaric (SRB)-Petik/Udvarhelyi (HUN) 2-0 (21-19, 21-10), Bello/Bello (ENG)-Lõhmus/Korotkov (EST) 2-1 (21-19, 19-21, 15-6). Pool B: Marchetto/Dal Corso (ITA)-Mikuláss Koch/Szabó (HUN) 2-0 (21-17, 21-13), Nurminen/Siren (FIN)-MacNeil/Hoey (CAN) 1-2 (18-21, 29-27, 9-15). Pool C: Pokeršnik/Bošnjak (SLO)-Oláh/Dóczi (HUN) 2-0 (21-15, 21-17), Kopp/Russell (CAN)-Elazar/Ohana (ISR) 1-2 (21-14, 16-21, 10-15). Pool D: Hajós/Stréli (HUN)-Korycki/Lech (POL) 1-2 (17-21, 21-19, 11-15), Appelgren/Herrmann (SWE)-Day/Cuzmiciov (ISR) 2-0 (25-23, 24-22)

Finali 1. posto gironi maschili: Milic/Kolaric (SRB)-Bello/Bello (ENG), Marchetto/Dal Corso (ITA)-MacNeil/Hoey (CAN), Pokeršnik/Bošnjak (SLO)-Elazar/Ohana (ISR), Korycki/Lech (POL)-Appelgren/Herrmann (SWE)

Finali 3. posto gironi maschili: Petik/Udvarhelyi (HUN)-Lõhmus/Korotkov (EST), Mikuláss Koch/Szabó (HUN)-Nurminen/Siren (FIN), Oláh/Dóczi (HUN)-Kopp/Russell (CAN), Hajós/Stréli (HUN)-Day/Cuzmiciov (ISR)

Primo turno qualificazioni femminili: Lovsin/Morgan (SLO)-van der Made/van den Berg (NED) 2-1 (16-21, 21-15, 15-13), Simanicova/Tokosova (SVK)-Castro/Pinheiro (POR) 2-0 (21-19, 21-19), Zobrist/Bentele (SUI)-Gubik/Gubicza (HUN) 2-0 (21-11, 21-12), Florian/Bouza (ESP)-Sinisalo/Sinisalo (FIN) 2-1 (18-21, 21-17, 15-9), Maor/Barannik (ISR)-Dunn-Suen/McKenzie (CAN) 2-1 (19-21, 21-16, 15-13), Györi/Szabó (HUN)-Hübscher/Schaltegger (SUI) 1-2 (17-21, 21-19, 11-15), Serdiuk/Romaniuk (UKR)-Francova/Dostalova (CZE) 2-1 (15-21, 21-19, 15-10), Licht/Feore (CAN)-Metsäkoivu/Metsäkoivu (FIN) 2-0 (21-13, 21-17)

Secondo turno qualificazioni femminili: Lovsin/Morgan (SLO)-Simanicova/Tokosova (SVK) 2-0 (21-15, 21-15), Zobrist/Bentele (SUI)-Florian/Bouza (ESP) 2-0 (21-18, 21-13), Maor/Barannik (ISR)-Hübscher/Schaltegger (SUI) 0-2 (13-21, 20-22), Serdiuk/Romaniuk (UKR)-Licht/Feore (CAN) 2-1 (15-21, 21-19, 15-10)

Semifinali gironi femminili. Pool A: Nyström/Gusarova (CYP)-Szombathelyi/Villám (HUN) 2-0 (21-10, 21-17), Lovsin/Morgan (SLO)-Betschart/Stähli (SUI) 0-2 (29-31, 17-21). Pool B: Konstantopoulou/Angelopoulou (CYP)-Czene/Hajós (HUN) 2-0 (21-7, 21-13), Grüne/Körtzinger (GER)-Zobrist/Bentele (SUI) 2-1 (23-25, 21-17, 15-12). Pool C: Khmil/Lazarenko (UKR)-Szabó/Vecsey (HUN) 2-0 (21-10, 21-11), They/Breidenbach (ITA)-Harnett/Dormann (CAN) 2-0 (21-14, 21-16). Pool D: Vasvári/Vasvári (HUN)-Hübscher/Schaltegger (SUI) 0-2 (19-21, 19-21), Dave/Starikov (ISR)-Serdiuk/Romaniuk (UKR) 2-1 (20-22, 21-17, 15-8).

Finali 1. posto gironi femminili: Nyström/Gusarova (CYP)-Betschart/Stähli (SUI), Konstantopoulou/Angelopoulou (CYP)-Grüne/Körtzinger (GER), Khmil/Lazarenko (UKR)-They/Breidenbach (ITA), Hübscher/Schaltegger (SUI)-Dave/Starikov (ISR)

Finali 3. posto gironi femminili: Szombathelyi/Villám (HUN)-Lovsin/Morgan (SLO) 2-0 (21-12, 21-9), Czene/Hajós (HUN)-Zobrist/Bentele (SUI) 0-2 (12-21, 13-21), Szabó/Vecsey (HUN)-Harnett/Dormann (CAN) 0-2 (16-21, 22-24), Vasvári/Vasvári (HUN)-Serdiuk/Romaniuk (UKR) 0-2 (17-21, 17-21).

Foto Fivb