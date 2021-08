Beach volley, Campionato Italiano 2021 Palinuro. Manni/Bonifazi e Alfieri/Sacripanti volano in semifinale! Teste di serie ok tra le donne

Pronostici e ranking rispettati nel torneo femminile, un po’ meno in quello maschile nella prima giornata delle sfide del tabellone principale alla seconda tappa Gold (la ottava nel complesso) del Campionato italiano che si conclude domani a Palinuro.

Tra le donne raggiungono le semifinali le due coppie in testa al ranking che chiudono senza sconfitte la prima giornata: Lantignotti/Michieletto si confermano in gran forma e non cedono nemmeno un set, mentre Toti/Jessica Allegretti proseguono nel loro percorso di crescita, ormai un marchio di fabbrica che ha permesso loro di prendersi grandi soddisfazioni proprio nel finale di stagione nelle ultime annate.

Sorpresa per l’eliminazione al primo turno dei perdenti della coppia che aveva vinto domenica scorsa il torneo di Cordenons, Balducci/Galazzo, uscite per mano di Ferraris/Dalmazzo che hanno disputato due ottime partite nel tabellone perdenti.

In campo maschile le prime due teste di serie, Abbiati/Andreatta e la coppia della Nazionale Windisch/Cottafava sono costretti a risalire dal tabellone perdenti dopo aver ceduto nell’ultimo turno vincenti rispettivamente a Manni/Bonifazi, che, una volta tornati assieme, rappresentano una minaccia per tutti i rivali e Alfieri/Sacripanti, che dimostrano di essere una delle coppie più cresciute in questa stagione estiva e sono regolarmente fra i top team.

Escono di scena al secondo turno del tabellone perdenti le “mine vaganti” Ingrosso/Ingrosso, eliminate da Vanni/Caminati, che, dopo la sconfitta iniziale contro Casellato/Lupo, hanno inanellato ben tre vittorie, qualificandosi per l’ultimo turno dei vincenti. Domani le sfide decisive per la conquista dei punti fondamentali in chiave scudetto tricolore.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno: Cimmino/Lo Re-Toti/J. Allegretti 0-2 (14-21, 9-21), Franzoni/Zuccarelli-Gili/Costantini 1-2 (21-23, 21-18, 13-15), Tega/Orsi Toth-Dalmazzo/Ferraris 2-0 (21-17, 21-15), Calì/Annibalini-Balducci/Galazzo 2-0 (21-19, 21-13), Rottoli/Arcaini-Benazzi/Gradini 1-2 (21-19, 10-21, 13-15), Ditta/Culiani-Mattavelli/Gottardi 2-0 (27-25, 21-17), Magnano/Colombi-Leoni/Godenzoni 2-0 (21-18, 21-18), Lantignotti/Michieletto-Puccinelli/Colzi 2-0 (21-16, 21-12).

Secondo turno vincenti: Lantignotti/Michieletto-Magnano/Colombi 2-0 (21-12, 21-12), Ditta/Culiani-Benazzi/Gradini 0-2 (14-21, 12-21), Calì/Annibalini-Tega/Orsi Toth 2-0 (22-20, 21-18), Gili/Costantini-Toti/J. Allegretti 0-2 (14-21, 19-21).

Primo turno perdenti: Cimmino/Lo Re-Franzoni/Zuccarelli 0-2 (18-21, 27-29), Dalmazzo/Ferraris-Balducci/Galazzo 2-0 (21-17, 22-20), Rottoli/Arcaini-Mattavelli/Gottardi 2-1 (21-15, 17-21, 19-17), Leoni/Godenzoni-Puccinelli/Colzi 2-0 (21-19, 21-18).

Secondo turno perdenti: Franzoni/Zuccarelli-Ditta/Culiani 2-1 (21-17, 12-21, 15-12), Dalmazzo/Ferraris-Magnano/Colombi 2-0 (21-14, 21-18), Rottoli/Arcaini-Gili/Costantini 2-0 (21-18, 21-19), Tega/Orsi Toth-Leoni/Godenzoni 2-1 (17-21, 29-27, 15-10).

Terzo turno vincenti: Lantignotti/Michieletto-Benazzi/Gradini 2-0 (21-10, 21-18), Calì/Annibalini-Toti/J. Allegretti 0-2 (20-22, 12-21)

Terzo turno perdenti: Franzoni/Zuccarelli-Dalmazzo/Ferraris, Rottoli/Arcaini-Tega/Orsi Toth

TORNEO MASCHILE

Primo turno: Crusca/Dal Molin-Windisch/Cottafava 0-2 (19-21, 16-21), Viscovich/Carucci-Tascone/Siccardi 0-2 (16-21, 18-21), Casellato/Lupo-Caminati/Vanni 2-0 (25-23, 21-16), Alfieri/Sacripanti-Margaritelli/Marta 2-1 (21-12, 19-21, 15-12), Luisetto/Chinellato-Ficosecco/Benzi 0-2 (14-21, 18-21), Manni/Bonifazi-Vitelli/Cappio 2-0 (21-16, 21-17), Camozzi/Geromin-Ingrosso/Ingrosso 0-2 (10-21, 15-21), Andreatta/Abbiati-Rossi/De Fabritiis 2-0 (21-15, 21-18).

Secondo turno vincenti: Andreatta/Abbiati-Ingrosso/Ingrosso 2-1 (21-14, 16-21, 15-8), Manni/Bonifazi-Ficosecco/Benzi 2-0 (22-20, 21-16), Alfieri/Sacripanti-Casellato/Lupo 2-1 (19-21, 21-15, 15-1), Tascone/Siccardi-Windisch/Cottafava 0-2 (9-21, 19-21).

Primo turno perdenti: Crusca/Dal Molin-Viscovich/Carucci 2-0 (21-9, 21-19), Caminati/Vanni-Margaritelli/Marta 2-1 (17-21, 21-12, 15-7), Luisetto/Chinellato-Vitelli/Cappio 0-2 (15-21, 18-21), Camozzi/Geromin-Rossi/De Fabritiis 1-2 (13-21, 21-18, 11-15).

Secondo turno perdenti: Crusca/Dal Molin-Ficosecco/Benzi 2-0 (22-20, 21-13), Caminati/Vanni-Ingrosso/Ingrosso 2-1 (21-17, 16-21, 15-12), Vitelli/Cappio-Tascone/Siccardi 2-1 (21-17, 14-21, 15-13), Rossi/De Fabritiis-Casellato/Lupo 2-0 (21-12, 21-12).

Terzo turno vincenti: Andreatta/Abbiati-Manni/Bonifazi 1-2 (21-19, 13-21, 11-15), Alfieri/Sacripanti-Windisch/Cottafava 2-0 (22-20, 21-18).

Terzo turno perdenti: Crusca/Dal Molin-Caminati/Vanni 0-2 (13-21, 19-21), Vitelli/Cappio-Rossi/De Fabritiis 0-2 (13-21, 15-21)

Foto LiveMedia/Lorena Bonapace