Beach volley, spostate a ottobre le World Tour Finals in Sardegna

Non c’è pace per le World Tour Finals in Italia che non si disputeranno, come da ultimo programma, dall’8 al 12 settembre a Cagliari ma sono state spostate nelle date dal 6 al 10 ottobre con una decisione condivisa tra Fivb, Volleyball World, Fipav e Sport e Salute. Il tutto dopo un consulto con le autorità locali della regione Sardegna che hanno consigliato il cambio date, visto che ci sono possibilità che, in seguito all’aumento del contagio registrato nelle ultime settimane, da fine mese la Sardegna torni in zona gialla, con tutte le restrizioni del caso.

Si tratta di uno dei pochissimi eventi sportivi annullati o spostati sul territorio italiano nell’ultimo periodo a causa del Covid e nessun torneo di beach volley, in questa stagione, è stato annullato o spostato causa Covid dopo l’annuncio a febbraio del nuovo calendario.

Uno spostamento che potrebbe rivelarsi problematico per la buona riuscita del torneo stesso in quanto per molte coppie si tratta di allungare di un mese l’attività di una stagione già molto impegnativa, con tanto di Giochi Olimpici a luglio. Alcune delle coppie che hanno diritto a partecipare, inoltre, sono al capolinea per la chiusura del ciclo olimpico e non è detto che possano o vogliano affrontare un impegno di questo tipo con i nuovi progetti in vista di Parigi 2024 già sul tavolo.

Si rischia dunque un calo drastico della qualità di un torneo che a settembre sarebbe stato una vera e propria rivincita dell’appuntamento olimpico, al contrario l’importante montepremi messo in palio dall’organizzazione congiunta dell’evento potrebbe comunque attirare non poco gli atleti.

