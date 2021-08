Beach Volley, Olimpiadi Tokyo: sarà tra Stati Uniti e Australia la finale del torneo femminile

Sarà tra Stati Uniti e Australia la finale del torneo di beach volley femminile dei Giochi Olimpici di Tokyo. Le due squadre si sono qualificate per l’atto finale dopo due vere e proprie dimostrazioni di potenza.

La prima semifinale ha opposto gli Stati Uniti alla Svizzera. Il match, sostanzialmente, non è mai iniziato. Troppo il divario tecnico a favore della coppia a stelle e strisce, composta da April Ross e Alix Klineman, che ha regolato le elvetiche Anouk Verge-Depre e Joana Heidrich. Il primo set è stato un vero e proprio monologo delle due statunitensi che hanno preso il comando delle operazioni sin dai primi punti, senza più lasciare scampo alle rivali. Il punteggio di 21-12 sottolinea perfettamente l’andamento della gara. Nel secondo parziale, invece, le svizzere hanno cercato la riscossa, mettendo in campo un piglio ben differente. Ma, per loro sfortuna, non è arrivato il cambio di passo al momento giusto. Dalla chance per andare avanti 6-5, è invece arrivato un errore clamoroso che ha spianato la strada alle americane brave a condurre in porto in maniera tranquilla anche il secondo set con il laconico punteggio di 21-11.

La seconda semifinale, invece, ha proposto la sfida tra Australia (Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy) e Lettonia (Tina Graudina e Anastasija Kravcenoka). Anche in questo caso i discorsi si sono decisi senza grossi scossoni. Nel primo set le australiane tengono bene nei momenti più delicati e chiudono sul punteggio di 23-21. Nel secondo parziale, invece, le baltiche svaniscono e non c’è storia. 21-13 per le oceaniche e finale messa in ghiaccio senza patemi.

Foto: Lapresse