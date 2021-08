Beach Volley, Olimpiadi Tokyo: Mol/Sorus in semifinale, Plavins/Tocs eliminano i brasiliani Alvaro/Alison

La prima semifinale del torneo maschile di beach volley alle Olimpiadi di Tokyo vedrà opposte le coppie Mol/Sorum e Plavins/Tocs. I norvegesi hanno confermato il pronostico e continuano la loro rincorsa al titolo olimpico, mentre i lettoni si sono resi protagonisti di una bella sorpresa, mettendo la parola fine al cammino di una delle coppie candidate alla vittoria.

Mol/Sorum hanno sconfitto per due set a zero il duo russo Leshukov/Semenov con il punteggio di 21-17 21-19. Nel primo set i norvegesi hanno preso un vantaggio iniziale di quattro punti e lo hanno poi mantenuto per tutto il parziale, mentre nel secondo c’è stata una battaglia punto a punto con l’allungo di Mol/Sorum arrivato proprio negli ultimi scambi.

Esito sorprendente nel secondo quarto di finale della giornata. I lettoni Plavins/Tocs hanno superato i brasiliani Alvaro/Alison in due set per 21-16 21-19. Una prima frazione che ha visto i sudamericani avanti all’inizio, ma il break decisivo è stato quello dei lettoni nella parte centrale del set. Nel secondo Plavins/Tocs si sono subito portati avanti di tre punti e hanno resistito al recupero di Alvaro/Alison, che hanno commesso troppi errori, finendo per perdere a sorpresa.

Nel pomeriggio ci saranno gli altri due quarti di finale. Alle 14.00 la sfida tra i russi Krasilnikov/Stoyanovskiy e i tedeschi Thole/Wickler; mentre alle 15.00 c’è l’appuntamento più atteso dai colori azzurri con il match che vede protagonisti Daniele Lupo e Paolo Nicolai contro i fortissimi qatarioti Cherif/Ahmed.

Foto: LaPresse