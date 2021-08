Beach volley, Europei 2021. Lupo/Nicolai ok al debutto. Windisch/Cottafava sfiorano l’impresa

Una vittoria e una sconfitta per l’Italbeach nella seconda mattinata di gare all’Europeo di Vienna di beach volley, dedicata alle semifinali dei gironi maschili.

La vittoria porta la firma di Lupo/Nicolai che hanno sconfitto in due set la coppia russa Likholetov/Bykanov al termine di un match molto equilibrato nel quale gli azzurri hanno dovuto spesso rincorrere i rivali.

Nel primo set Lupo/Nicolai sprecano un buon vantaggio (16-14), si trovano sotto 18-19 ma nel finale ribaltano la situazione e chiudono il set al primo tentativo: 21-19. Nel secondo set gli azzurri si trovano sotto 10-13 ma nel finale si riportano avanti (18-17), sprecano due set ball (da 20-18) e al terzo tentativo chiudono 22-20. Nella finale del girone affronteranno nel pomeriggio i tedeschi Thole/Wickler nella rivincita della sfida di esordio del torneo olimpico.

Windisch/Cottafava sfiorano l’impresa contro i solidi olandesi Varenhorst/Van de Velde e si devono arrendere con il punteggio di 1-2 al termine di un match tiratissimo. Gli olandesi si aggiudicano 21-18 il primo set. Battaglia aperta nel secondo parziale con gli azzurri che riescono ad imporsi in volata 27-25 ma nel tie break sono Varenhorst/Van de Velde ad avere la meglio con il punteggio di 15-12. Impegno non semplice nel pomeriggio per Windisch/Cottafava che, per restare nel torneo, dovranno battere gli estoni Nolvak/Tiisaar.

In corso la sfida di semifinale tra Carambula/Dal Corso e gli austriaci Horl/Leitner, mentre alle 13.45 per il torneo femminile Menegatti/Orsi Toth affronteranno nei sedicesimi di finale ancora una volta le olandesi Schoon/Stam (una vittoria e una sconfitta in stagione). Chi vince se la vedrà negli ottavi con l’altra coppia olandese Van Iersel/Ypma.

Foto Fivb