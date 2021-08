Beach volley, Campionato Italiano 2021 Palinuro. Toti/Allegretti: finalmente trionfo! Alfieri/Sacripanti: vittoria che vale!

La pazienza di chi sa aspettare premia Jessica Allegretti e Giulia Toti che, come da tradizione, escono alla distanza e vincono la seconda tappa Gold della stagione sulla sabbia di Palinuro che esalta altri due “diesel” come Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti che mettono il sigillo in un mese da urlo che li aveva visti trionfare a Catania, che ha incoronato Sacripanti King of the Beach a Civitanova e ora li vede vincere il loro primo torneo di primissimo livello in Italia.

In campo femminile Allegretti e Toti chiudono alla grande una due giorni al limite della perfezione. In semifinale avevano superato, non senza qualche patema, 2-1 (23-25, 21-18, 18-16) Benazzi/Gradini, mentre in finale Toti/Allegretti hanno battuto 2-0 Zuccarelli/Franzoni. Nel primo set la coppia romana ha preso il largo nella parte centrale del set riuscendo a prevalere 21-16, stessa cosa nel secondo parziale con Zuccarelli/Franzoni (molto ben messe nella classifica per la conquista dello scudetto) che hanno alzato bandiera bianca nel finale (21-14).

Terzo gradino del podio per le teste di serie numero 1 Lantignotti/Michieletto che hanno sconfitto 2-1 (21-17, 18-21, 15-12) Benazzi/Gradini, dopo aver perso in semifinale 2-1 (17-21, 21-14, 15-7) contro Zuccarelli/Franzoni.

Così il penultimo turno perdenti: Franzoni/Zuccarelli-Dalmazzo/Ferraris 21-1 (21-17, 15-21, 15-9), Rottoli/Arcaini-Tega/Orsi Toth 2-1 (19-21, 27-25, 15-11)

Così il quarto turno perdenti: Franzoni/Zuccarelli-Calì/Annibalini 2-0 (21-18, 21-15), Benazzi/Gradini-Rottoli/Arcaini 2-0 (21-16, 21-15).

Il torneo maschile ha visto il successo di Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti che ci hanno preso gusto e, dopo la prima vittoria ottenuta a Catania, confermano la loro crescita andandosi a prendere il secondo torneo Gold della storia grazie al successo in rimonta 2-1 in finale contro Manni/Bonifazi, che hanno pagato alla lunga una condizione fisica ancora non ottimale. Grandissima partenza della coppia allenata da Gianni Mascagna che si è aggiudicata il primo set in volata 21-19. La reazione della coppia del 4 Vele Pescara non si è fatta attendere e il secondo set è andato agli abruzzesi con il punteggio di 21-15. Alfieri/Sacripanti sono partiti forte (7-4) anche nel tie break, aprendosi la strada per il dominio finale e il successo con il punteggio di 15-8.

Terzo gradino del podio per la coppia della Nazionale Windisch/Cottafava che si è imposta 2-0 (21-15, 21-14) in una finale a senso unico con Abbiati/Andreatta, sfiniti dai primi due impegni di giornata. In semifinale, infatti, Alfieri/Sacripanti avevano sconfitto 2-0 (22-20, 31-29) Abbiati/Andreatta al termine di una vera e propria battaglia, mentre Manni/Bonifazi avevano avuto la meglio su Windisch/Cottafava con il punteggio di 2-1 (26-24, 18-21, 15-13).

Così nell’ultimo turno perdenti: Andreatta/Abbiati-Rossi/De Fabritiis 2-1 (21-19, 18-21, 15-12), Windisch/Cottafava-Caminati/Vanni 2-0 (21-10, 22-20).

Foto LiveMedia/Lorena Bonapace