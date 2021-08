L’Italia dopo l’ottima prestazione alle Olimpiadi di Tokyo, che si sono concluse ai quarti contro la Francia, risale fino all’ottavo posto nel ranking FIBA. Una bella soddisfazione per gli azzurri che grazie alla qualificazione alla rassegna a cinque cerchi erano certi della top-10, a testimonianza del grande lavoro svolto da Meo Sacchetti e dal suo staff.

Guidati da Kevin Durant, MVP alle Olimpiadi, gli Stati Uniti hanno battuto la Francia conquistando l’oro e confermando il primato mondiale anche nel ranking. In seconda piazza la Spagna seguita dall’Australia che va a chiudere il podio virtuale di questa graduatoria.

In quarta posizione la squadra che ha fatto il balzo maggiore si tratta della Slovenia che ha recuperato ben 12 posizioni portandosi al quarto posto. A seguire la nazionale argento alle Olimpiadi ovvero la Francia. Un passo indietro per la Serbia che si ritrova sesta e ben tre per l’Argentina settima.

Come detto in ottava piazza l’Italia che recupera due posizioni nel ranking FIBA. Subito fuori dalla top-10 la Germania che però recupera ben sei posizioni in classifica attestandosi in undicesima piazza. Esce fuori dalle migliori 10 la Russia che si ritrova in 14ma piazza con 5 posizioni perse.

Foto: Ciamillo