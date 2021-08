Nico Mannion, tramite un post su Instagram, aggiorna i tifosi della Virtus Bologna circa le sue condizioni dopo che i postumi di un’infezione intestinale successiva agli impegni con la Nazionale lo hanno fermato ai box. Il play azzurro dovrebbe tornare in squadra nel giro di qualche settimana, il che esclude che possa essere utilizzato in Supercoppa.

Questo il suo messaggio: “Questa sera la squadra verrà presentata a Folgaria e come saprete io non potrò esserci. Ci tengo a scusarmi con i tifosi che con ogni mezzo mi stanno facendo sentire il loro calore da quando sono atterrato a Bologna, non immaginate quanto vorrei essere lì insieme ai miei compagni. Ma sto migliorando e presto sarò con loro. Colgo l’occasione per ringraziare la Società, in particolar modo Massimo Zanetti, Luca Baraldi e Paolo Ronci, tutto lo staff medico, Sergio Scariolo e Matteo Panichi per la loro vicinanza e tutto quello che stanno facendo per me. Non vedo l’ora di poter ripagare sul campo i loro sforzi e la vostra attesa. Forza Virtus!”

Per Mannion si tratta della prima esperienza in un club europeo, dopo quelle negli States al liceo, ad Arizona e con i Golden State Warriors. Formerà un pacchetto di stelle, nel reparto piccoli, che comprende anche Alessandro Pajola, Milos Teodosic e Marco Belinelli.

La Virtus Bologna, dopo la preparazione iniziale, è attesa da quattro appuntamenti precedenti i quarti di finale della Supercoppa: giocherà dopodomani con Trento, il 3 settembre con Brindisi, il 7 con Pesaro e l’11 e 12 a Monaco di Baviera, nella Magenta Cup che vede al via anche Stella Rossa, Bayern Monaco e Panathinaikos.

Credit: Ciamillo