Basket femminile, Olimpiadi Tokyo: la Francia soffre, ma nel finale doma la Spagna e va in semifinale

Si risolve solo nei secondi finale la sfida dei quarti di finale del torneo femminile di basket tra Francia e Spagna. Le transalpine, anche in vantaggio di 14 punti, vincono solo in extremis una sfida spettacolare e appassionante.

Parte meglio la Spagna, che trova una tripla con Alba Torrens e un canestro per il primo allungo sul 9-4. Due triple di Gabby Williams, però, ribaltano la situazione a favore della Francia. Si lotta punto a punto, in un primo quarto molto equilibrato, ma negli ultimi secondi un altro tiro da oltre l’arco di Marine Johannes a chiudere il primo periodo con la Francia avanti 21-16.

Insiste la Francia a inizio secondo quarto, allunga ancora e dopo tre minuti di gioco tocca per la prima volta la doppia cifra di vantaggio. Francia che tocca il +14, con la Spagna che riesce a sbloccarsi solo dalla lunetta, ma poi con un miniparziale si riavvicina a -6. E, così, dopo la fuga delle transalpine il primo tempo si chiude con un sostanziale equilibrio e la Francia avanti solo 36-30.

Prova a scappare via la Francia, ma l’indisciplina costa cara alle transalpine. Prima due liberi, poi fallo antisportivo di Gruda e la Spagna torna in un attimo a -2. Ma la Francia reagisce immediatamente, lo fa con due triple che riportano in doppia cifra le transalpine, che confermano di poter cambiare ritmo quando vogliono. Dopo questi due strappi si gioca punto a punto, con le transalpine che gestiscono il vantaggio, con l’indisciplina francese che continua a tenere viva la Spagna e il terzo periodo si chiude sul 55-48 per la Francia.

Ancora un passaggio a vuoto per la Francia a inizio ultimo quarto, Spagna che torna a -4 e subisce l’ennesimo fallo in difesa. Ancora un canestro e transalpine obbligate a chiamare timeout sul 55-53. Vantaggio minimo per la Francia quando si arriva a metà quarto, poi la tripla di Maite Cazorla dà il vantaggio alla Spagna che allunga sul +3. Rispondono le francesi, nuovo vantaggio e si gioca punto su punto mentre si entra negli ultimi 90 secondi. La Francia trova il +3 a 23 secondi dalla fine, la Spagna segna, le transalpine sbagliano un libero e +2 a 16 secondi. Ma ancora un fallo condanna le iberiche e la Francia chiude vincendo 67-64.

