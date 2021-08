Basket femminile, Olimpiadi Tokyo: la Francia batte la Serbia e conquista il bronzo

Medaglia di bronzo per la Francia nel torneo femminile di basket a Tokyo 2020. Le transalpine superano la Serbia nella finale per il terzo posto e lo fanno in un match dove le serbe partono meglio, ma nella fase centrale della partita la Francia esce e stacca inesorabilmente le avversarie.

Avvio equilibrato del match, con la Francia che mette il primo minibreak sul 5-2, ma immediata la risposta della Serbia che resta in scia. A metà quarto una tripla di Gabby Williams riallunga per le transalpine sul +5, ma risponde subito Jelena Brooks da oltre l’arco e poi un parziale di 9-0 permette alle serbe di mettere il naso avanti nella partita. Accorcia Alexia Chartereau, mentre nel finale il canestro di Dragana Stankovic fissa il punteggio sul 23-19 Serbia.

Francia che nei primi possessi del secondo quarto impatta nuovamente il risultato e match che si gioca punto a punto. Il canestro di Sandrine Gruda riporta in vantaggio le transalpine che provano ad allungare, ma non riescono ad andare oltre il +4. Rincorre la Serbia, impatta nuovamente a meno di un minuto dall’intervallo con due liberi di Anderson, ma la tripla di Marine Fauthoux manda le squadre al riposo sul 43-40 per la Francia.

Francesi che non rallentano, allungano con la tripla di Gabby Williams, poi è Endene Miyem a trovare il +7. Reagisce la Serbia, che si riporta sotto con Brooks, ma ora le transalpine iniziano a giocare al gatto col topo, tenendosi un vantaggio minimo tra i 3 ed i 6 punti, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rientrare delle serbe. Fauthoux porta vicino alla doppia cifra il vantaggio francese, mentre a due minuti dall’ultimo stop la tripla di Alexia Chartereau vale il +11, con Fauthoux che dalla lunetta allunga ancora e si va al riposo sul 67-56 per la Francia.

La fiammata del terzo quarto ha piegato le gambe alla Serbia, che ora non ha più le forze per tornare in partita. Le francesi controllano il match nella prima parte dell’ultimo quarto, allungano fino al +19, che sembra chiudere il discorso. Le serbe, però, non sono mai morte e provano un’ultima rimonta con un parziale che riporta le due squadre con un divario in singola cifra, ma è un fuoco di paglia, perché dal +6 a 3 minuti e mezzo dalla fine la Francia piazza un parziale di 13-5 per il 91-76 finale che dà alle transalpine la medaglia di bronzo con ben sette giocatrici in doppia cifra, mentre per la Serbia non bastano i 24 punti di Yvonne Anderson per ribaltare il match.

Foto: LaPresse