Baseball, MLB 2021: Miguel Cabrera nella storia, raggiunti i 500 fuoricampo in carriera

Arriva un nuovo record nella MLB di baseball 2021, con Miguel Cabrera che ha messo a segno il fuoricampo numero 500 in carriera, entrando così in un circolo esclusivo che include solamente altri ventisette giocatori, per un traguardo tra i più ambiti del mondo del batti e corri.

Il 38enne venezuelano è inoltre il sesto nato fuori dagli Stati Uniti a riuscire in questa impresa, dopo David Ortiz, Albert Pujols, Sami Sosa, Rafael Palmiro e Manny Ramirez, tutti grandi nomi del panorama internazionale ed il primo a riuscirsi con la maglia dei Tigers.

Una grande notizia anche per Detroit, che viaggia ad una percentuale inferiore al 50% nella AL Central e si trova lontana dalla zona play-off, ora nelle mani dei Chicago White Sox, mentre l’ottavo ranking nella classifca delle wild card potrebbe non bastare per ottenere un posto nella post-season.

Foto: LaPresse