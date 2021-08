Atp Winston-Salem, il tabellone di Lorenzo Musetti: esordio con Coria, poi sfida a Basilashvili

Lo US Open 2021 è ormai vicinissimo, ma prima del quarto Slam dell’anno c’è un ultimo torneo di preparazione, che è quello che si disputa sul cemento di Winston-Salem. Sono cinque gli italiani in tabellone e tra questi anche Loreno Musetti, che spera di ottenere la sua prima vittoria in questa estate americana. Il tennista toscano, infatti, è reduce dalla sconfitta nelle qualificazioni al Masters 1000 di Cincinnati contro il sudafricano Kevin Anderson, mentre nella settimana precedente era stato escluso da Toronto per aver violato il protocollo anti-Covid.

Il numero 62 del mondo farà il suo esordio a Winston-Salem contro l’argentino Federico Coria, che sta tre posizioni indietro all’italiano nel ranking. Un match che vede Musetti partire favorito, con Coria che giocherà il suo secondo dell’anno match sul cemento proprio a Winston-Salem.

In caso di vittoria per Musetti ci sarebbe un secondo turno molto complicato contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero sette e sconfitto al primo turno a Cincinnati da Fabio Fognini. Un successo potrebbe aprire scenari molto interessanti per Musetti, visto che nell’eventuale ottavo di finale ci potrebbe essere un avversario come Federico Delbonis, che non si esprime certamente al meglio sul cemento.

I quarti sono difficili, ma non impossibili per Musetti, che potrebbe incrociare l’ungherese Marton Fucsovics, numero quattro del seeding, o l’americano Steve Johnson o lo spagnolo Carlos Alcaraz, in quello che sarebbe sicuramente uno scontro molto interessante tra due dei migliori prospetti del tennis mondiale.

