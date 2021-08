Continua l’anno non facile di Stefano Travaglia: l’ascolano, alla vigilia degli US Open, deve arrendersi al primo turno del torneo ATP 250 di Winston-Salem, dove a eliminarlo è lo svedese Mikael Ymer con il punteggio di 6-2 1-6 6-2 in un incontro il cui punteggio ben rispecchia l’andamento altalenante.

Nel primo set è l’italiano che due volte parte con un 15 di vantaggio, senza che però questo segnale si trasformi in altro. Una palla break Ymer se la procura già sul 2-2, ma è sul 4-2 che si prende la battuta a zero. Non solo: lo fa anche nell’ottavo gioco, vincendo così 16 degli ultimi 19 punti e portando a casa il 6-2.

Cambio radicale della situazione nel secondo parziale: arriva subito il servizio strappato da Travaglia, che però restituisce subito il favore dopo quattro chance. Lo svedese, però, la battuta non la tiene più lungo tutto l’arco del set, e arriva così il 6-1 a favore del marchigiano.

Le cose cambiano totalmente nelle fasi decisive, dove arriva un’altra serie di tre break in fila, che però favorisce Ymer. Quest’ultimo raddoppia anche la quota del proprio vantaggio, per poi terminare con un 6-2 che in un’ora e 41 minuti lo spedisce verso la sfida con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.

Il 47% con la prima di Travaglia, anche confrontato rispetto al non esaltante 61% di Ymer, è dato che lo condiziona pesantemente, soprattutto considerando i numeri dei punti vinti sulla seconda: 52% per lo svedese, 32% per l’italiano.

