Prima giornata di incontri che va in archivio a Winston-Salem (Stati Uniti) e primi risultati degni di nota. Partiamo da chi non è sceso in campo ovvero l’australiano Nick Kyrgios. L’eccentrico “aussie” si è ritirato dal torneo prima di affrontare l’ex n.1 del mondo Andy Murray a causa di un problema al ginocchio sinistro. Kyrgios ha chiarito che ha bisogno di un po’ di tempo per recuperare, ma la sua presenza in vista degli US Open dovrebbe essere confermata.

OUT. Kyrgios withdraws from the 2021 Winston-Salem Open.

Details to follow. Tune in to our Twitter feed or download our mobile app for a live stream of his press conference. pic.twitter.com/5ZsrZ6MNxD — Winston-Salem Open (@WSOpen) August 22, 2021

Murray ha quindi affrontato il lucky loser Noah Rubin e il match non ha avuto storia: l’attuale n.114 del mondo ha liquidato per 6-2 6-0 l’americano, dominando dall’inizio alla fine. Nel secondo turno, dunque, ci sarà un incrocio molto interessante tra Andy e la testa di serie n.13 del tabellone Frances Tiafoe. Passaggio di turno conquistato anche dall’eterno francese Gilles Simon: il transalpino (n.103 del mondo) ha vinto il derby contro il connazionale Arthur Rinderknech (n.78 del ranking) per 7-5 6-3 in 1 ora e 39 minuti di partita e sulla sua strada dovrà affrontare un altro francese, ovvero Benoit Paire (n.12 del seeding) che sembra essersi registrato negli ultimi match, come i quarti di finale raggiunti nel 1000 di Cincinnati confermano.

In casa Italia, il bilancio è di una vittoria e di una sconfitta. Marco Cecchinato ha sciorinato sul cemento una delle sue prestazioni migliori, superando il sempre insidioso Tennys Sandgren (n.91 ATP): il siciliano (n.80 del ranking) si è imposto per 6-4 6-4 e affronterà per il 2° turno il tedesco Dominik Koepfer (testa di serie n.16). Niente da fare, invece, per Stefano Travaglia: l’azzurro (n.100 ATP) si è dovuto arrendere allo svedese Mikael Ymer (n.90 del ranking), vittorioso per 6-2 1-6 6-2. Una condizione fisica non all’altezza per Travaglia che alla distanza ha pagato caramente. Ymer affronterà nel 2° round lo spagnolo Albert Ramos (testa di serie n.11 del torneo).

Per quanto riguarda gli altri match, il bielorusso Egor Gerasimov (n.81 del mondo) si è imposto per 7-6 (6) 3-6 6-2 contro lo slovacco Norbert Gombos (n.112 ATP) e sarà il prossimo avversario del francese Richard Gasquet (testa di serie n.14), mentre il brasiliano Thiago Monteiro (n.93 del ranking) ha avuto la meglio nel confronto con l’australiano James Duckworth (n.67 del ranking) al termine di una battaglia durata 2 ore e 37 minuti di gioco: 6-4 4-6 7-6 (5) lo score in favore di Monteiro. Il sudamericano nel turno successivo giocherà contro il belga David Goffin (testa di serie n.2) in cerca di un’identità in questo complicato 2021.

A completare il quadro le vittorie del coreano Soonwoo Kwon (n.74 ATP) per 6-2 7-5 contro il moldavo Radu Albot (n.108 del ranking) e dell’americano Marcos Giron (n.65 ATP) per 7-5 6-4 contro l’argentino Facundo Bagnis (n.79 del mondo). Kwon avrà ora sulla sua strada la testa di serie n.1 Pablo Carreno Busta e Giron se la vedrà contro un altro argentino, ovvero Federico Delbonis (n.10 del seeding).

