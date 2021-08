Oggi, domenica 22 agosto, il torneo Winston-Salem Open 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sul cemento outdoor del Nord Carolina, ha visto scattare il primo turno del tabellone principale di singolare con Marco Cecchinato che ha superato lo statunitense Tennys Sandgren per 6-4 6-4 in un’ora e 19 minuti.

Nel primo set i servizi sono dominanti, tanto che nei primi quattro giochi appena due punti sono vinti in risposta. Nel quinto game però Cecchinato è bravo a procurarsi una palla break ed a centrare lo strappo. L’azzurro non concede nulla all’avversario, perdendo appena tre quindici in cinque turni al servizio, e va a chiudere sul 6-4 in 37 minuti.

La seconda frazione vede qualche occasione in più per il giocatore in risposta, ma Cecchinato non sfrutta due palle break nel terzo game e Sandgren ne manca una nel quarto. Nel nono gioco però l’azzurro trova lo strappo a zero, poi cancella due occasioni per il controbreak nel gioco successivo ed al primo match point va a chiudere sul 6-4 in 42 minuti.

Le statistiche indicano la supremazia di Cecchinato, che vince in tutto 64 punti contro i 50 di Sandgren. L’azzurro sfrutta 2 delle 4 palle break avute, concedendone appena 3 ma non perdendo mai la battuta. Cecchinato mette a segno 11 ace commettendo appena 2 doppi falli.

L’azzurro, domani, nel secondo turno affronterà la testa di serie numero 16, il tedesco Dominik Koepfer.

Foto: LaPresse