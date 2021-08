ATP Washington 2021, Andreas Seppi si impone in rimonta contro Yasutaka Uchiyama

Un Andreas Seppi d’annata in quel di Washington. Il tennista altoatesino debutta positivamente nel torneo ATP 500 della capitale statunitense, superando in rimonta il giapponese Yasutaka Uchiyama con il punteggio di 3-6 7-5 6-4 in due ore e quattro minuti di gioco; dopo un avvio complicato, Seppi è riuscito a controllare la partita, regalandosi il secondo turno contro Felix Auger-Aliassime.

Effettivamente già nei primi giochi l’azzurro potrebbe già volgere la partita in suo favore. Nel quinto gioco ha a disposizione due palle break, che vengono annullate prontamente dal giapponese; e come accade spesso, quando sprechi delle occasioni subire il contraccolpo psicologico è dietro l’angolo. L’asiatico ne approfitta e si prende la battuta di Andreas, concretizzando il suo lavoro con il 6-3 della prima frazione.

Seppi non si perde d’animo e continua a macinare il suo gioco, aggiustando anche la mira nella seconda frazione. Non mette molte prime palle (48%), ma concede solo cinque punti quando gli scambi partono dalla sua parte. Uchiyama invece continua a concedere opportunità, e deve capitolare nel dodicesimo gioco con la partita che torna in parità. Da lì il giapponese perde completamente la bussala dopo quasi un’ora e mezza di partita: Andreas gli strappa il servizio al quarto gioco, ma viene recuperato nel gioco successivo. Il momento decisivo è l’ottavo game, l’azzurro va sopra 0-40, vede due palle game annullate ma sfrutta la terza portandosi a servire per il match, momento in cui non trema.

Seppi gioca una partita ottimale, servendo poche prime di servizio (45%) ma concedendo soltanto 20 punti al suo avversario in risposta. A sua disposizione ben undici palle break durante tutta la partita, con sole tre concretizzate, al raffronto del 2/4 del suo avversario.

