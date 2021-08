Atletica, quando torna in gara Gianmarco Tamberi dopo Losanna. Ancora tre appuntamenti post-Olimpiadi

Gianmarco Tamberi ha fatto il suo debutto da Campione Olimpico. L’azzurro è tornato in gara a 24 giorni di distanza dal trionfo di Tokyo, partecipando al City Event di Losanna, competizione che ha fatto da preludio alla tappa di Diamond League in programma oggi. Il marchigiano ha concluso in quinta posizione, superando 2.24 al primo tentativo e poi sbagliando le prove a 2.27 (una) e 2.30 (due). Chiaramente il ribattezzato Gimbo non era al top della forma e le ultime tre settimane di festeggiamenti si sono fatte sentire, l’obiettivo non era certamente il grande risultato in terra elvetica ma voleva prendersi il meritato abbraccio del pubblico.

Gianmarco Tamberi ha deciso di concludere la stagione da autentico stakanovista, disputando ben quattro gare nel giro di due settimane. Dopo l’evento di ieri sera a Losanna, infatti, il 29enne sarà impegnato martedì 31 agosto a Rovereto per il tradizionale Palio della Quercia. A seguire altri due appuntamenti all’estero: domenica 5 settembre a Chorzow (Polonia) e giovedì 9 settembre a Zurigo (Svizzera) per la finale della Diamond League. Il modo migliore per concedersi ai tifosi, un vero e proprio tour degno di un Campione Olimpico che nel frattempo guarda al 2022 caratterizzato da Mondiali ed Europei.

PROSSIME GARE GIANMARCO TAMBERI

31 agosto Palio della Quercia a Rovereto (Trento, Italia)

5 settembre Meeting di Chorzow (Polonia)

9 settembre Diamond League a Zurigo (Svizzera)

Foto: Lapresse