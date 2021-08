Atletica, Paralimpiadi Tokyo: Ndiaga Dieng quinto nei 400 metri piani T20 maschile

Nella tarda mattinata italiana è sceso in pista nell’atletica alle Paralimpiadi di Tokyo l’unico azzurro in gara nella sessione serale: nella finale dei 400 metri piani T20 maschile Ndiaga Dieng si è classificato quinto. L’azzurro ora punterà tutto sui 1500, gara che gli appartiene maggiormente.

Oro con record europeo per il francese Charles-Antoine Kouakou, primo in 47.63, davanti al venezuelano Luis Felipe Rodriguez Bolivar, secondo col personale in 47.71, mentre completa il podio il britannico Columba Blango, terzo col personale in 47.81.

Quinta piazza e primato personale anche per l’azzurro Ndiaga Dieng, che chiude in 48.42. Va ricordato che la classe T20 riguarda le gare su pista (corse o corse in carrozzina) e le gare di salto con atleti con disabilità intellettivo-relazionale.

ORDINE D’ARRRIVO 400 METRI T20 MASCHILE

1 7 1308 FRA KOUAKOU Charles-Antoine Sport Class: T20 0.211 47.63 AR

2 6 1932 VEN RODRIGUEZ BOLIVAR Luis Felipe Sport Class: T20 0.258 47.71 PB

3 4 1325 GBR BLANGO Columba Sport Class: T20 0.165 47.81 PB

4 5 1276 ESP RODRIGUEZ RAMIREZ Deliber Sport Class: T20 0.191 48.05 PB

5 2 1475 ITA DIENG Ndiaga Sport Class: T20 0.141 48.42 PB

6 9 1257 ECU COLORADO MINA Anderson Alexander Sport Class: T20 0.168 48.58 SB

7 3 1697 POR CORREIA BAESSA Sandro Patricio Sport Class: T20 0.155 48.79 PB

8 8 1254 ECU CARCELEN DELGADO Damian Josue Sport Class: T20 0.184 49.02 SB

